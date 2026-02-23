ตัวแทน “ยิม เลียก” แจงปัดถูกถอนพาสฟอร์ตหรือหลบหนี ไม่เกี่ยวข้อง "เฉิน จื้อ" เตือนเรียกเด็ก 6 ขวบแจงเงินออมเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็ก

บริษัทกฎหมายตัวเเทน “ยิม เลียก” แจงข่าวถอนพาสปอร์ตไม่จริง เพราะไม่เคยถือพาสปอร์ตไทย ไปต่างประเทศตามแผนธุรกิจ ปัดหลบหนี ล่าสุดรัฐสภาสหรัฐฯ ถอนชื่อพ้นแบล็กลิสต์แล้ว ย้ำไม่เคยทำธุรกรรมร่วม "เฉิน จื้อ" ซื้อขายนเงินตราร่วม "แตงไทย" ไม่เกี่ยวข้องกับการทำผิด หวั่นเรียกเด็ก 6 ขวบไปชี้แจงเรื่องเงินออมจำนวนเล็กน้อย อาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็ก
เมื่อวันที่ 23 ก.พ. บริษัท เด็นตันส์ พิสุทธิ์ จำกัด ได้โพสต์แถลงการณ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก Dentons Pisut ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาต่อครอบครัว “ยิมจ์” และการคุ้มครองสิทธิผู้เยาว์ สรุปใจความได้ว่า บริษัท เด็นตันส์ พิสุทธิ์ จำกัด ขอแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนและสาธารณชน คุณและ ยิมจ์ (Mr. Leak Yim) ไม่เคยมีสัญชาติไทย และไม่เคยถือหนังสือเดินทางไทย
การรายงานข่าวเรื่อง “เพิกถอนพาสปอร์ตไทย” จึงไม่เป็นความจริง คุณและ ยิมจ์ และคุณวิรินยา ยิมจ์ได้เดินทางออกนอกประเทศตามแผนธุรกิจล่วงหน้าหลายเดือนก่อนเกิดข่าว ไม่ใช่การหลบหนี และล่าสุด รัฐสภาสหรัฐฯ ได้ถอดชื่อออกจากร่างกฎหมาย U.S. Dismantle Foreign Scam Syndicates Act แล้ว แม้การพิจารณาของรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นตัวชี้ขาดผลคดีในประเทศไทย แต่ก็เป็นข้อเท็จจริงระดับนานาชาติที่ควรนำมาประกอบการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
ข้อกล่าวหาเชื่อมโยงกับบุคคลอื่น เช่น นายเฉิน จื้อ ยังไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไม่ว่าเกี่ยวกับธุรกรรมประเภทใดๆ และลูกความไม่เคยมีส่วนร่วมในธุรกรรมหรือการถือครองร่วมใดๆ การกล่าวพาดพิงเช่นนี้ไม่สอดคล้องกับกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องดำเนินไปอย่างถูกต้อง
ประเด็นกรณี “แตงไทย” — ธุรกรรมที่ปรากฏเป็นเพียงกระบวนการภายในของผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบ Pooled Account ซึ่งลูกความไม่อาจทราบหรือควบคุมตัวบุคคลต้นทางได้ และศาลได้พิพากษาว่าแตงไทยเป็น “ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา” ไม่ใช่อาชญากรที่เกี่ยวข้องกับลูกความ
สิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการออกหนังสือเชิญให้เด็กอายุ 6 ปี เข้าให้ถ้อยคำ เรื่องเงินออมส่วนตัวจำนวนเล็กน้อย ซึ่งอาจเข้าข่ายละเมิดสิทธิเด็กตามหลักสากล
นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติในการส่งหนังสือราชการ และการตรวจสอบทรัพย์สินซ้ำซ้อน ทั้งที่เคยผ่านกระบวนการพิสูจน์และคืนทรัพย์สินไปแล้ว
ครอบครัวยิมจ์ยังคงเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทย และพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ พร้อมเรียกร้องให้การบังคับใช้กฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความถูกต้อง และความเป็นธรรม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ