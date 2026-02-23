“โฟล์ค-รักชาติ” จี้ รัฐบาลล้างบาง "มาเฟียประกันสังคม" ไม่ต้องรอ 250 เสียง เปิดระบบ Open Data

“โฟล์ค-รักชาติ” จี้ รัฐบาลล้างบาง "มาเฟียประกันสังคม" เปิดระบบ Open Data ไม่จำเป็นต้องรอ 250 เสียงหรือเลือกตั้งครั้งหน้า ชี้ไม่จำเป็นต้องแปลงสภาพเป็นเอกชน แต่ควรปฏิรูปจากภายในให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบเข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว (โฟล์ค) กรรมการบริหารพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณีสำนักงานประกันสังคม ซึ่ง "ไอซ์ รัชนก" ได้เปิดประเด็นจนเป็นที่พูดถึง และประชานส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดยระบุว่า เงินประกันสังคมคือ "เงินจากหยาดเหงื่อ" ของพี่น้องผู้ประกันตน ไม่ใช่ถังเงินให้ใครเอาไปชุบมือเปิบ พร้อมขีดเส้นตายให้รัฐบาลปัจจุบันเลิกอ้างข้าง ๆ คู ๆ เรื่องจำนวนเสียง เพราะการสร้างความโปร่งใสผ่านระบบ Open Data หรือการเปิดเผยข้อมูลมติบอร์ดและการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเรื่องที่ "ทำได้ทันที" ภายใต้อำนาจบริหารที่มีอยู่ ไม่ต้องรอชาติหน้า หรือรอการเลือกตั้งครั้งใหม่มาเป็นข้ออ้างในการถ่วงเวลา
"ข้อมูลการประชุมมติบอร์ด หรือรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ เรื่องนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง 100% เพราะว่าเงินประกันสังคม คือเงินจากหยาดเหงื่อของพ่อแม่พี่น้องผู้ประกันตนทุกคนนะครับ การที่เราจะทำให้สำนักงานประกันสังคมเป็นแบบ Open Data เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที ภายใต้กรอบอำนาจบริหารที่มีอยู่นะครับ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้ถึง 250 เสียง หรือรอการเลือกตั้งครั้งหน้าครับ" นายฐิติพัฒณ์ กล่าว
ส่วนการนำ สปส. ออกนอกระบบราชการ กรรมการบริหารพรรครักชาติ มองต่าง โดยระบุว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ "ชื่อเรียก" แต่อยู่ที่ "ไส้ใน" โดยเสนอให้มีการ "ปฏิรูปจากภายใน" เพื่อความคล่องตัว ไม่จำเป็นต้องแปลงสภาพเป็นเอกชนเสมอไป แต่หัวใจสำคัญคือต้องมี "ประสิทธิภาพและการตรวจสอบ" ที่เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่
"เรื่องการเอาประกันสังคมออกจากระบบราชการนั้น ตัวผมเองเข้าใจดีนะครับ ในเจตนาที่อยากจะให้เกิดความคล่องตัวนะครับ แต่ผมนะครับมองว่าเราเนี่ยสามารถนะครับ ปฏิรูปนะครับได้จากภายใน โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแปลงสภาพเป็นเอกชนเสมอไปนะครับ" กรรมการบริหารพรรครักชาติ กล่าว
ทั้งนี้ นายฐิติพัฒณ์ กล่าวอีกด้วยว่า พรรครักชาติจะไม่ยอมให้เงินสมทบของประชาชนถูกนำไป "ถลุงกับการลงทุนที่ไร้อนาคต" พร้อมประกาศปกป้องข้าราชการน้ำดีที่ถูกระบบกดทับ และจี้ให้มีการทบทวนโครงสร้างบอร์ดรวมถึงการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใหม่ทันที เพื่อให้เสียงของผู้ประกันตนสะท้อนออกมาอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่บอร์ดที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรับใช้การเมือง
"เพื่อสร้างความโปร่งใส ถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน เราต้องมาช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นในยุคของรัฐบาลปัจจุบัน และตัวผมเองและพรรครักชาติ เรามีจุดยืนที่ชัดเจนครับ ที่เราจะสนับสนุนการล้างบางการทุจริตในสำนักงานประกันสังคม เพื่อที่เราจะปกป้องข้าราชการน้ำดี และรักษาเงินสมทบของผู้ประกันตน ไม่ให้ถูกถลุงไปกับการลงทุนที่ไร้อนาคต" นายฐิติพัฒณ์ กล่าว
นอกจากนี้นายฐิติพัฒณ์ ยังระบุด้วยว่า แม้พรรครักชาติจะไม่มีที่นั่งในสภาฯ ในขณะนี้ แต่ "ใครเสนอสิ่งที่ดี เราพร้อมผลักดัน แต่ใครเสนอสิ่งที่ไม่ดี เราพร้อมตัดตอนะครับ!"
"แม้ว่าวันนี้ พวกเราจะไม่ได้มีที่นั่งในสภาฯ แต่เราต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่า ใครที่เสนอสิ่งที่ดี เราก็พร้อมที่จะผลักดัน ส่วนใครเสนอสิ่งที่ไม่ดี เราพร้อมที่จะตัดตอนะครับ โดยที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมามีอำนาจเบ็ดเสร็จนะครับ แต่เราควรที่จะ ทบทวนโครงสร้างบอร์ดและการเลือกตั้งทันที เพื่อให้เจตจำนงของผู้ประกันตนได้รับการสะท้อนออกมาอย่างแท้จริงครับ" นายฐิติพัฒณ์ จันทร์แก้ว กรรมการบริหารพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย