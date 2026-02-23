“ปรีดี”ดับไฟลือนั่ง รมว.พลังงาน ยันชัด ไม่จริง-ไม่คุย-ไม่เล่นการเมือง! ** ตรวจแถว “บ้านใหญ่” ในพรรคภูมิใจไทย ...เห็นชัด เก้าอี้รัฐมนตรี ไม่พอแบ่ง !!

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ปรีดี”ดับไฟลือนั่ง รมว.พลังงาน ยันชัด ไม่จริง-ไม่คุย-ไม่เล่นการเมือง!
กระแสจัดตั้งรัฐบาลภายใต้พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำรอบนี้ ว่ากันว่าโผ “รัฐมนตรี” จะเป็นอีกครั้งที่วุ่นวายฝุ่นตลบที่สุด คอการเมืองเชื่อกันว่า จะถึงขั้นต้องมีตบตี หยุมหัวกันแน่นอน
ในช่วงชุลมุนก็ปรากฏมีชื่อของ “ปรีดี ดาวฉาย” โผล่มา ในเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปล่อยกันเป็นจริงเป็นจัง
แต่ยังไม่ทันจะได้วิเคราะห์กันยาวๆ เจ้าตัวก็รีบออกมาดับไฟ
"ปรีดี" โพสต์ชี้แจงชัดๆ ว่า ข่าวทาบทามนั่ง รมว.พลังงาน “ไม่เป็นความจริง” ไม่มีใครติดต่อ ไม่มีใครปรึกษา ที่สำคัญไม่มีความประสงค์จะกลับเข้าสู่สนามการเมืองในเวลานี้
เรียกว่า “ปิดประตู" ตั้งแต่ยังไม่เคาะ
เจ้าตัวยังขยายความต่ออีกว่า แม้จะเคยผ่านประสบการณ์รัฐมนตรีมาแล้ว แต่วันนี้ประเมินบทบาทตัวเองชัดเจนว่า เหมาะกับภาคเอกชนมากกว่า โดยเฉพาะงานกรรมการ และที่ปรึกษาบริษัท ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญได้เป็นรูปธรรมกว่าในเกมการเมือง
“ปรีดี” ใช้ภาษาสุภาพแต่ชัดเหมือนบอกกลายๆว่า การเมือง "ไม่ใช่ทาง" นั่นเอง
งานนี้ถ้าจะอ่านเกมการเมืองจากจังหวะนี้ ถ้าข่าวปล่อยชื่อ "ปรีดี" ออกมาจากฝั่งน้ำเงินเอง ก็แปลว่ามีคนอยากให้เชื่อว่า รัฐบาลใหม่ มีมืออาชีพคนนอกมาทำงาน เหมือนที่มี "3ซุปตาร์" ของพรรค "ศุภจี-เอกนิติ-สีหศักดิ์"
เรียกว่า โยนหินถามทาง วัดกระแส
หรืออีกนัยหนึ่ง…ในช่วงที่โผยังไม่นิ่งชื่อ "ปรีดี" อาจถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือ เพราะคุณภาพและความสามารถ ที่เคยนั่ง รมว.คลัง ยุครัฐบาลลุงมาแล้ว
แต่การที่เจ้าตัวรีบออกมาเบรกเร็วขนาดนี้ สะท้อนว่า ไม่อยากถูกผูกชื่อกับดีลการเมืองรอบนี้เลย แม้แต่นิดเดียว
แน่นอนว่า เกมโผรัฐมนตรีคนนอก สูตรรัฐบาลภูมิใจไทยรอบนี้ ถูกจับตามากเป็นพิเศษ เพราะพยายามสร้างภาพ “มือบริหาร-มืออาชีพ” มากกว่า “นักการเมือง” ก๊วนนั้น ก๊วนนี้ ซึ่งดูจากหน้าตา ประวัติผลงาน ชาวประชาเห็นแล้วต้องร้อง "ยี้" อย่างไม่ต้องสงสัย
ยิ่งถ้ารู้จัก "ปรีดี" ดี จะมีน้ำหนักเพิ่มความน่าเชื่อถือให้รัฐบาลอนุทินได้เต็มที่ เพราะ “ปรีดี ดาวฉาย” โปรไฟล์ไม่ธรรมดา
ปัจจุบันอายุ 67 ปี จบนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จเนติบัณฑิตไทย และปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ (LL.M.) จาก University of Illinois สหรัฐอเมริกา
เส้นทางอาชีพผูกพันกับ ธนาคารกสิกรไทย (KBank) ยาวนานกว่า 35 ปี เริ่มจากสายกฎหมาย ในปี 2525 ก่อนเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ในปี 2556 จนถูกมองว่าเป็นหนึ่งใน “โลโก้ของ KBank” ในยุคหนึ่ง
เคยดำรงตำแหน่งประธานสมาคมธนาคารไทย และประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กรอ.) มีบทบาทสำคัญในการสะท้อนข้อเสนอด้านเศรษฐกิจต่อรัฐบาล ได้รับการยอมรับในวงการธุรกิจและตลาดทุน ว่าเป็นนักกฎหมายสายบริหาร ที่เชี่ยวชาญเรื่องความเสี่ยงทางการเงินและธรรมาภิบาล
“ปรีดี” ยังเคยดำรงตำแหน่งบอร์ดและประธานกรรมการในหลายองค์กร อาทิ PTTGC, BBL, ADVANC, BDMS และ ล่าสุดเป็นประธานกรรมการ GULF
แต่คำถามคือ รัฐบาลอนุทิน จะดึง "คนนอก" เข้ามาเพิ่มจริงหรือ!? ...หรือเป็นเพียงชื่อที่ใช้สร้างเรียกเรตติ้งทางภาพลักษณ์ ?
และเมื่อ "ปรีดี" ปฏิเสธแล้ว เก้าอี้พลังงาน จะกลับไปหา "คนใน" หรือยังมีเซอร์ไพรส์ซ่อนอยู่ ? งานนี้ต้องติดตาม
++ ตรวจแถว “บ้านใหญ่” ในพรรคภูมิใจไทย ...เห็นชัด เก้าอี้รัฐมนตรี ไม่พอแบ่ง !!
ตอนนี้ การจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” แม้ยังไม่เป็นทางการ แต่ก็เห็นแล้วว่าจะต้องประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย - พรรคเพื่อไทย และ พรรคเล็กอีก 20 กว่าเสียง รวมเป็นรัฐบาลใกล้แตะ 300 เสียง
นี่ยังไม่นับรวมพรรค “กล้าธรรม” ของ “ผู้กองธรรมนัส” ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งยังไม่รู้ว่าถึงที่สุดแล้วจะได้ร่วมรัฐบาล หรือ ต้องไปเป็นฝ่ายค้าน
ถ้าเอาเท่าที่มีตอนนี้ ก็มีข่าวโยนหินออกมาแล้วว่า จากเก้าอี้รัฐมนตรีทั้งหมด 36 ที่นั่ง พรรคเพื่อไทยจะได้ 4 เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการ และ 4 เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยฯ ขณะที่พรรคเล็ก รวมๆ แล้วน่าจะได้ไม่เกิน 4 เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
ที่เหลือเป็นของพรรคภูมิใจไทย ฟังแล้วอาจจะว่าเยอะ แต่ถ้าไล่ดูในรายละเอียดแล้ว นอกจากไม่เยอะแล้วอาจไม่พอแบ่งเสียด้วยซ้ำ
เริ่มจาก “อนุทิน ชาญวีรกูล” นอกจากเก้าอี้นายกฯแล้ว เชื่อว่าต้องนั่งควบอีกระทรวง ไม่มหาดไทย ก็กลาโหม
รัฐมนตรีคนนอกที่เชื่อว่ามาแน่ อย่างเช่น “บวรศักดิ์ อุวรรณโณ” รองนายกรัฐมนตรี “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” รองนายกฯควบ รมว.การต่างประเทศ “เอกนิติ” นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯควบ รมว.คลัง “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” รองนายกฯควบรมว.พาณิชย์ และอาจจะยังมีคนอื่นอีก
ส่วนเครือข่ายบ้านใหญ่บุรีรัมย์ ที่ถูกว่าเป็นกลุ่มที่มีพลังมากสุด เพราะสามารถทำยอดเก้าอี้ สส.ในภาคอีสานมาได้ถึง 64 ที่นี่ง สายตรงของบ้านนี้ ที่ต้องมีเก้าอี้รัฐมนตรีนั่งแน่ๆ ก็มี “ไชยชนก ชิดชอบ” เลขาธิการพรรค “โสภณ ซารัมย์” ... “ทรงศักดิ์ ทองศรี”... “ไตรศุลี ไตรสรณกุล” จากศรีสะเกษ “ปกรณ์ มุ่งเจริญพร” จากสุรินทร์ เป็นต้น
บ้านใหญ่อุทัยธานี “ชาดา ไทยเศรษฐ” ผู้อยู่เบื้องหลังการดีลบ้านใหญ่ ในพื้นที่ภาคตะวันตก ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ให้มาเข้าร่วมกับภูมิใจไทย
ดังนั้นเก้าอี้รัฐมนตรีที่เล็งไว้ คงไม่ใช่แค่เพื่อ “ซาบีดา ไทยเศรษฐ์” รมว.วัฒนธรรม ลูกสาวสุดที่รัก แค่คนเดียว
นี่ยังไม่นับรวม “วราวุธ ศิลปอาชา” ที่พาบ้านใหญ่สุพรรณบุรี ยกมากันทั้งพรรค... ตระกูลสะสมทรัพย์ บ้านใหญ่นครปฐม ก็อยู่ในทีมนี้ รวมสส.แล้วประมาณ 9 ที่นั่ง ... ตระกูลปริศนานันทกุล บ้านใหญ่อ่างทอง ก็ต้องมีเก้าอี้รัฐมนตรี ให้ “ภราดร ปริศนานันทกุล” นั่งแน่ๆ “นภินทร ศรีสรรพางค์” บ้านใหญ่ราชบุรี ก็อยู่ในข่ายที่ต้องมีเก้าอี้ เช่นกัน
บ้านใหญ่อยุธยา ที่มี “สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล” นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา และ “สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล” รมว.อุดมศึกษาฯ สองแม่ลูก นำทัพตะลุยกรุงเก่า จนได้ สส.มายกจังหวัดในครั้งนี้ ...
บ้านใหญ่เมืองมะขามหวานเพชรบูรณ์ ของ “สันติ พร้อมพัฒน์” และ “พัฒนา พร้อมพัฒน์” รมว.สาธารณสุข รวมทั้ง “อัครเดช ทองใจสด” นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ก็นำทีมมะขามหวาน ชนะยกจังหวัด ทำให้กลุ่มนี้ มี สส.อยู่ในมุ้งถึง 7 คน
พื้นที่ภาคใต้ ที่ “โกเกี๊ยะ” พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.คมนาคม นำทัพ ก็ทำยอด สส.ทะลุเป้า ได้จำนวนสส.ถึง 31 ที่นั่ง เฉลี่ยแล้วภาคใต้ต้องมีเก้าอี้รัฐมนตรีถึง 4 ที่นั่ง
ภาคตะวันออก หลังการผนึกกำลังกันระหว่างบ้านใหญ่ “สนธยา คุณปลื้ม” กับ บ้านใหม่ “สุชาติ ชมกลิ่น” ก็สามารถชิงคืนพื้นที่จังหวัดชายทะเล จากพรรคส้ม กลับมาได้ ทั้ง จังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี รวมๆแล้ว รอบนี้มีสส.ภาคตะวันออกที่อยู่ในซุ้มของ “เสี่ยเฮ้ง” ประมาณ 13 คน
นอกจากนี้ ยังมีบ้านใหญ่ ที่ย้ายมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติ และศิษย์เก่าค่ายสีฟ้า อย่าง “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์”... “จุติ ไกรฤกษ์” ... “ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู” ซึ่งกลุ่มนี้ก็มีสมาชิกได้เข้าสภามาอีก 9 คน
เหล่านี้คือ ภาพรวมของบ้านใหญ่ ก๊วน มุ้ง ซุ้ม ต่างๆ ในพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นคนคุ้นนหน้า คุ้นตา กำลังจะเป็นรัฐมนตรี เป็นแกนหลักของรัฐบาลใหม่