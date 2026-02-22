“ธรรมนัส”โพสต์แสงสีเขียว จับตาเสื้อส้มส่งสัญญาณร่วมฝ่ายค้าน

“ธรรมนัส” โพสต์ เจอแสงสีเขียวจากฟินแลนด์ ระหว่างพักผ่อนกับครอบครัว จับตา ‘แจ็กเก็ตสีส้ม’ ส่งสัญญาณร่วม ปชน.นั่งฝ่ายค้าน
วันนี้ (22 ก.พ. 2569) เวลา 21.45 น.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “เจอแล้วครับ แสงสีเขียว ฝันดีราตรีสวัสดิ์ 💚”
โดยขณะนี้ ร.อ.ธรรมนัส อยู่ระหว่างการเดินทางพักผ่อนกับครอบครัวที่ประเทศฟินแลนด์ โดยมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ท่ามกลางกระแสข่าวและการจับตาทิศทางทางการเมืองหลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส ได้โพสต์สตอรี่ส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศครอบครัว ขณะเดินเล่นท่ามกลางหิมะอย่างสนุกสนานในประเทศฟินแลนด์ โดยมีบุตรชาย ด.ช.กิตติณัฏฐ์ (น้องอิ่มบุญ) และบุตรสาวคนเล็ก น้องอิ่มเอม ร่วมทริปด้วย
ภายหลังมีการเผยแพร่ภาพและคลิปวิดีโอจากทริปดังกล่าว ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ประเด็นสีของเสื้อแจ็กเก็ตกันหนาวที่ ร.อ.ธรรมนัส สวมใส่ ซึ่งเป็นสีส้ม ทำให้หลายฝ่ายตีความไปถึงสัญลักษณ์ทางการเมือง พร้อมตั้งคำถามถึงทิศทางของพรรคกล้าธรรม ว่าจะเข้าร่วมรัฐบาล หรืออาจไปทำหน้าที่ฝ่ายค้านร่วมกับพรรคประชาชนหรือไม่