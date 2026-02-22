ผลเลือกตั้งใหม่หน่วย 9 เขต 15 คันนายาว ปชน.ชนะทั้งเขต-บัญชีฯ มาใช้สิทธิ์แค่ 300 กว่าจาก 716 คน

ผลออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่หน่วย 9 เขต 15 คันนายาว ปชน.ชนะทั้งแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ พบผู้มาใช้สิทธิ์แค่ 300 กว่าคน จากที่มีสิทธิ์ 716 คน ประชามติเห็นชอบมากกว่า
วันนี้ (22ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการนับคะแนนเลือกตั้งสส.แบบบัญชีรายชื่อ แบบแบ่งเขตเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ ของหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 คันนายาวกรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นในเวลา 18:20 น ครึ่งหลังกรรมการนับคะแนนได้มีการตรวจสอบผลการนับคะแนนแล้วก็ได้มีการจัดเก็บอุปกรณ์ลงหีบบัตรและรัดด้วยสายเคเบิ้ลไทร์ ก่อนนำส่งไปยังที่ทำการเขตเลือกตั้งที่ 15 โดยผลการนับคะแนน
สส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 4 อันดับแรกได้แก่ 1.นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคประชาชนได้ 134 คะแนน
2. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 76 คะแนน
3. นายถนอม อ่อนเกตุพล พรรคภูมิใจไทย 50 คะแนน
4. น.ส.ฐิตยากร พรโรจนากูร พรรคประชาธิปัตย์ 18คะแนน
5. ร้อยตำรวจโทชลประทาน ชื่นมนต์ชัย พรรคเพื่อบ้านเมือง 3คะแนน
และน.ส.ชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร พรรครวมไทยสร้างชาติ 3คะแนน
โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ 716 คน มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 308 คน เป็นบัตรดี 292ใบ บัตรเสีย 7 ใบ บัตรไม่ออกเสียง 9 ใบ
ส่วนแบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรกได้แก่ 1 พรรคประชาชน 143 คะแนน
2.พรรคภูมิใจไทย 63 คะแนน
3. พรรคเพื่อไทย 39 คะแนน
4. พรรคประชาธิปัตย์ 23 คะแนน
5.พรรคเศรษฐกิจ 6 คะแนน
โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ 716 คน มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 308 คน เป็นบัตรดี 300ใบ บัตรเสีย 2 บัตรไม่ออกเสียง 6ใบ
ขณะที่ผลการออกเสียงประชามติ
เห็นชอบ 203 คะแนนไม่เห็นชอบ 87 คะแนน ไม่แสดงความคิดเห็น 13 คะแนน
โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์ 716 คน มาแสดงตนใช้สิทธิ์ 307 คน เป็นบัตรดี 303ใบ บัตรเสีย 4 บัตร