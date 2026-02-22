ปชป.ไม่ดิ้นรนหาก “ภท.” ไม่ดีลร่วม รบ. พร้อมทำงานฝ่ายค้านกับ กธ. ส่วนพรรคส้มยังไม่มีการพูดคุย

เลขาฯ ปชป. บอกไม่ดิ้นรนหาก “ภท.” ไม่ดีลร่วมรัฐบาล ระบุ พร้อมทำงานกับ “กธ.” ฐานะฝ่ายค้าน ส่วนพรรคส้มยังไม่มีการพูดคุย เห็นด้วย “ชาญชัย” ยื่นปมเลือกตั้งไม่ยื่นเพิ่ม
วันนี้ (22 ก.พ.) นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเตรียมยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นกระบวนการเลือกตั้ง สส. ว่า พรรคจะไม่ดำเนินการยื่นคำร้องใดๆ เพิ่มเติม หลังจากที่ได้พิจารณาคำร้องของบุคคลที่ยื่นไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนหน้านั้น พบว่า มีคำร้องที่ยื่นโดย นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่พรรคเห็นว่าครบถ้วน และเหมือนกับทางพรรค
เมื่อถามถึงกรณีกระแสการปิดดีลร่วมรัฐบาลพรรคภูมิใจไทย นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ตนไม่ทราบข่าว และกรณีดีลตั้งรัฐบาลนั้น ตราบใดที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ไม่ประสานมา พรรคจะไม่ไปเสนออะไร แต่หากประสานมาต้องคุยกันก่อน ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการประสานอะไรมา และหากไม่เชิญพรรคไม่ได้ดิ้นรนอะไร
เมื่อถามถึงการเตรียมทำงานในสภา ในฐานะฝ่ายค้านที่อาจทำงานร่วมกับพรรคกล้าธรรม นายชัยวุฒิ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร และพร้อมผนึกกำลังในการตรวจสอบรัฐบาล อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ ที่พรรคประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคกล้าธรรม เป็นเฉพาะการทำงานในฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น แต่ในฐานะฝ่ายค้านที่ไม่สามารถเลือกได้ การทำงานร่วมกันไม่ใช่เรื่องยาก และไม่มีปัญหาใดๆ ระหว่างกัน
เมื่อถามว่า ได้ประสานกับพรรคประชาชนไว้บ้างหรือไม่ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ยังไม่ได้พูดคุยอะไร ขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส. พรรคประชาธิปัตย์ได้มุ่งเตรียมการทำงาน ปรับโครงสร้างภายในพรรค เพราะอย่าลืมว่ากรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบัน เข้ามาไม่ถึงเดือนต้องมีการเลือกตั้งแล้ว ทำให้การจัดการภายในพรรคยังไม่เรียบร้อย ดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้เตรียมงานของพรรคเป็นหลัก