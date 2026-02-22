“เท้ง” เปิดรับกธ.-ปชป.ร่วมฝ่ายค้าน เชื่อพรรคเขียวข้อมูลวงในเยอะ โวมาตรฐานส้มไม่ดรอปทำงานสภาเชิงรุก

หน.พรรคส้ม เปิดรับพรรคกล้าธรรม-ปชป. ร่วมทีมฝ่ายค้าน เชื่อพรรคเขียวมี "ข้อมูลวงใน" เยอะ มั่นใจพรรคประชาชนไม่ดรอป! ยันพรรคประชาชน รักษามาตรฐาน เน้น ฉายข้อเท็จจริง ทำงานเชิงรุกในสภาฯ แม้ 200 เสียง คว่ำ รัฐบาลไม่ได้
วันนี้ (22 ก.พ. 2569) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงกระแสข่าวปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลอนุทิน 300 เสียง โดยที่ไม่มีพรรคกล้าธรรมและพรรคประชาธิปัตย์ ว่า คิดว่ามีความเป็นไปได้ และตนไม่ได้ติดขัดอะไร คนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มาทำหน้าที่ตรวจสอบร่วมกัน
ส่วนมองว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลนั้นเหมือนเดิม แค่เปลี่ยนตัวของนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ต้องรอดูการทำหน้าที่ของรัฐบาล และให้ประชาชนช่วยกันตัดสินดีกว่า หากการเลือกตั้งไม่เป็นโมฆะและหน้าตารัฐบาลที่ออกมาสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงหรือไม่ แต่สิ่งที่พรรคประชาชนพยายามนำเสนอมาตลอด คือเชื่อว่า ตราบใดที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนการเมือง ตั้งแต่โครงสร้างและต้นตอ เราก็จะได้รัฐบาลที่ไม่มีเสียงของประชาชนเป็นตัวตั้งอย่างแท้จริง ก็อาจจะไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ จึงขอรอดูต่อไปในอนาคต
เมื่อถามว่ามีพรรคกล้าธรรมมาเป็นพรรคฝ่ายค้าน จะทำให้พรรคประชาชนทำงานลำบากขึ้นหรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนไม่ได้คิดว่าเป็นอุปสรรคอะไร เพราะในฝ่ายค้านมีกลไกของวิปทำงานอยู่แล้ว หากมองในแง่หนึ่งถ้าพรรคกล้าธรรมทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างตรงไปตรงมา ก็อาจจะมีข้อมูลวงในที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบรัฐบาลได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำ ตนคงไปตอบแทนไม่ได้ บอกได้แค่พรรคกล้าธรรมและพรรคประชาธิปัตย์ หรือทุกพรรคที่เป็นฝ่ายค้าน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบของตัวเองอย่างตรงไปตรงมาที่สุด
เมื่อถามต่อว่าหากพรรคกล้าธรรมหรือพรรคประชาธิปัตย์มีข้อมูลการตรวจสอบมากกว่า บทบาทการทำงานของพรรคประชาชน จะไม่ถูกกลบไป ใช่หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า การทำงานของเราตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล จนมาเป็นพรรคประชาชนเรามีความโดดเด่นในเรื่องการเตรียมข้อมูล อภิปรายไม่ไว้วางใจ และการพิจารณามากที่สุด มองว่าคนที่จะเข้ามาร่วมกันตรวจสอบ หากช่วยกันได้ดีก็จะไม่ทำให้ภาพของพรรคประชาชนดรอปลงแต่อย่างใด ยิ่งดีเสียอีกที่ทำให้ประชาชนมีฝ่ายค้านที่ตรวจสอบรัฐบาลได้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น
ส่วนการที่แดงกับน้ำเงินมาจับมือกัน กังวลหรือไม่ว่า คดีเขากระโดงและคดีฮั้ว สว.จะหายไป นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ในบริบทการเมืองปัจจุบันเชื่อว่าการผลักดันคดีต่างๆเหล่านี้ให้เดินหน้า ก็น่าจะต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการกดดัน เพราะจะไปหวังพึ่งรัฐบาลในการพยายามทำให้คดีเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาคงไม่ได้
เมื่อถามว่าจำนวนเสียงที่มี 200 เสียงของฝ่ายค้านเชื่อมั่นว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่เข้มแข็งได้หรือไม่ นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ตนมองว่าการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอาจจะไม่ได้อยู่ที่เสียงอย่างเดียว เพราะที่ผ่านมาในระบบรัฐสภา การโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกือบทุกครั้ง น้อยครั้งมากที่ผลโหวตในสภาจะคว่ำรัฐบาลได้จริง แต่ที่จริงแล้วอยู่ที่เรื่องการนำเสนอข้อมูล การอภิปรายในสภา และการแถลงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนมากกว่า ตนเชื่อว่าพรรคประชาชนยังคงรักษามาตรฐาน และจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม