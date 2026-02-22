พรรคส้มสัมนาใหญ่ติวเข้มสส.-รับสถานการณ์การเมือง แบ่งกลุ่มจับเข่าคุยทำไมบางเขตถึงแพ้เลือกตั้ง

“พรรคประชาชน” จัดสัมมนาใหญ่ติวเข้ม สส.-รับมือสถานการณ์การเมือง แบ่งกลุ่มจับเข่าคุย ทำไมบางเขตถึงแพ้เลือกตั้ง มาถอดบทเรียน
เมื่อวันที่ (22 กุมภาพันธ์) ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน จัดสัมมนาใหญ่พรรคประชาชน มีแกนนำพรรคประชาชน และคณะก้าวหน้า เช่น นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าร่วมเป็นวิทยากรในงาน โดยมีว่าที่ สส.และผู้สมัครสส.พรรคประชาชนทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 500 คน โดยจะเป็นการถอดบทเรียนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา และเตรียมพร้อมการทำงานของ สส.ใหม่รวมถึงเตรียมรับมือสถานการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีการจัดสัมมนาตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สำหรับการสัมมนาในวันนี้ มีการจัดกลุ่มย่อยตามเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อสรุปบทเรียน ว่าทำไมพรรคประชาชนถึงไม่ชนะเลือกตั้งในบางพื้นที่ แล้วเปิดให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นกัน