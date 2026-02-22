กกต.เคลียร์บัตรเลือกตั้งไร้เลขที่บัตร เหตุพิมพ์ใหม่หมดเพราะบัตรเก่าทำลายหมดแล้วตามระเบียบ

กกต.เฉลยบัตรเลือกตั้ง ไม่มีเลขที่บัตร เหตุจัดพิมพ์ใหม่ทั้งหมด เพราะบัตรเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ. ถูกทำลายหมดแล้ว ไม่ได้นำมาใช้ซ้ำ ทำตามระเบียบ
วันนี้ ( 22 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในบางหน่วยวันนี้ และพบว่าบัตรเลือกตั้งที่ใช้เลือกตั้งครั้งนี้มีความแตกต่างจากบัตรเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบจากคนใน สำนักงาน กกต. พบว่าบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในวันนี้ เป็นบัตรที่จัดพิมพ์ใหม่ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ กกต. ด้วยบัตรเลือกตั้งใช้ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง กปน. ได้ทำลายเจาะบัตรเลือกตั้งที่เหลือไปทั้งหมดแล้ว
ส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในวันนี้ เป็นการจัดพิมพ์ใหม่ ใช้สำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เท่านั้น ซึ่ง กกต. รับทราบข้อทักท้วงของปัญหาบัตรเลือกตั้ง ของเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเมื่อเลือกตั้งเสร็จสิ้นบัตรเลือกตั้งที่เหลือก็จะถูกทำลายทันที ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติและทำตามระเบียบทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
มีรายงานว่า กกต. มีการพูดคุยกัน และได้มีการคาดการณ์ไว้แล้วว่าอาจมีความพยายามในการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งในวันนี้