แห่แชร์พบบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดแต่ต้นขั้วไม่มีรหัส 9 ตัว ผอ.กกต.กทม.โยนรับบัตรต่อจากกกต.กลาง

แชร์สนั่น!!!พบบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดแต่ต้นขั้วไม่มีรหัส 9 ตัว เหมือนรอบก่อน ด้านผอ.กกต.กทม.อ้างไม่ทราบมีหน้าที่รับบัตรต่อจากกกต.กลาง
วันนี้ (22ก.พ.) ผูู้สื่อข่าวรายงานว่านายธนรัตน์ เกื้อวัฒนาพันธุ์ CEO โดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญ blockchain ซึ่งได้ลงสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนใหม่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตเลือกตั้งที่ 15 คันนายาวกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ภาพบัตรเลือกตั้งใหม่ซึ่งเป็นบัตรสีชมพูแบบบัญชีรายชื่อ โดยพบว่าที่ต้นขั้วบัตรบริเวณเล่มที่ และเลขที่ ไม่มีเลขรหัส 9 ตัวเหมือนต้นขั้วบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมกับระบุข้อความว่า"Omae wa mou shindeiru มันจบแล้วครับ 😊และต่อมาก็ได้มีการแชร์โพสต์ดังกล่าวกันเป็นจำนวนมาก
ซึ่งผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามเรื่องนี้ กับว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แต่ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ทราบ เพราะตนมีหน้าที่รับบัตรและเอกสารมาจากกกต.กลาง ซึ่งคงต้องไปถามจากกกต. กลางเอง จากนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกกต.กลาง มาอธิบายเพิ่มเติมว่า ทางกกต. กลางเป็นผู้ส่งบัตรและวัสดุอุปกรณ์มาให้กับกกต. กทม.ซึ่งคงต้องสอบถามกับนายวรพงศ์ อนันต์เจริญกิจ ผอ.ฝ่ายสนับสนุนการเลือกตั้ง สำนักงานกกต.ที่ดูแลเรื่องนี้