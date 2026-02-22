นับคะแนนใหม่หน่วย 10 คันนายาวจบแล้ว ปชน.ชนะทั้งเขต-บัญชีฯ ประชามติเห็นชอบมากกว่า

นับคะแนนเลือกตั้ง ประชามติหน่วย 10 คันนายาวจบแล้ว ปชน.ชนะทั้งแบ่งเขต บัญชีรายชื่อ ส่วนผลประชามติเห็นชอบมากกว่า
วันนี้ (22ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่ 15 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว ซึ่งเป็นการนับคะแนนใหม่ทั้งบัตรเลือกตั้งส.สแบบบัญชีรายชื่อ บัตรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและบัตรออกเสียงประชามติ การนับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมง40นาทีก็เสร็จสิ้น โดยหลังการนับคะแนนเสร็จกรรมการนับคะแนนก็ได้มีการตรวจทานคะแนนกับจำนวนบัตรเลือกตั้งก่อนจะเก็บบัตรเลือกตั้งและแบบขีดคะแนนลงหีบบัตร และรัดด้วยสายเคเบิ้ลไทร์ พร้อมกับติดรายงานผลการนับคะแนนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง หรือ.สส 5/18 และสส5/18บช.และใบรายงานผลการนับคะแนนออกเสียงประชามติ หรืออ.ส.4/7ที่บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งก่อนนำที่บัตรเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ไปส่งยังที่ทำการเขตเลือกตั้งที่ 15
โดยผลการนับคะแนนใหม่ของหน่วยเลือกตั้งที่10 สส.แบบแบ่งเขต
1.นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ พรรคประชาชน 224 คะแนน
2. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ พรรคเพื่อไทย 103 คะแนน
3. นายถนอม อ่อนเกตุพล พรรคภูมิใจไทย 81 คะแนน
4. น.ส.ฐิตยากร พรโรจนากูร พรรคประชาธิปัตย์ 47 คะแนน
5. น.ส.ชัญญาพัชญ์ ธนโชติสวัสดิพร พรรครวมไทยสร้างชาติ 9 คะแนน
6. นายนรชัย ไชยสังข์ พรรคเศรษฐกิจ 5 คะแนน
7.น.ส.ปวริศา คุณาวรนนท์ พรรคกล้าธรรม 4 คน
8.นายกิตติพงศ์ ท่าพิกุล พรรคพลังประชารัฐ 4 คะแนน
9. น.ส.ณอร จิรกรภิรมย์ พรรคไทยก้าวใหม่ 3 คะแนน
10. นายสัญชัย บัตรตรา พรรครักชาติ 2 คะแนน
11. นายสุวัจชัย พิมพ์สุภาพร พรรคไทยสร้างไทย 2 คะแนน
12. นายกรกฤษณ์ วงศ์คุณหยก พรรคปวงชนไทย 1 คะแนน
13.นายสงกรานต์ พงษ์พันนา พรรคโอกาสใหม่ 1 คะแนน
14.นายนันทวัชร์ กูลเกื้อศิประไพ พรรควิชชั่นใหม่ 0 คะแนน
15. ร.ต.ท.ชลประทาน ชื่นมนต์ชัย พรรคเพื่อบ้านเมือง 0 คะแนน
รวมจำนวนบัตรดีที่ลงคะแนนทั้งสิ้น 486 ใบ บัตรเสีย 8 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 29 ใบ
รวมจำนวนบัตรทั้งสิ้น 523 ใบ
ส่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งส.สแบบบัญชีรายชื่อ 5 อันดับแรก 1.พรรคประชาชน 233 คะแนน
2.พรรคภูมิใจไทย 95 คะแนน
3.พรรคเพื่อไทย 60 คะแนน
4. พรรคประชาธิปัตย์ 40 คะแนน
5. พรรครวมไทยสร้างชาติ 17 คะแนน รวมบัตรดีจำนวนทั้งสิ้น 496 ใบ บัตรเสีย 9 ใบ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 18 ใบ รวมจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งสิ้น 523 ใบ
ส่วนผลการออกเสียงลงประชามติ
เห็นชอบ 336 ใบ ไม่เห็นชอบ 167 ใบ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 21 ใบ
รวมจำนวนบัตรดีทั้งสิ้น 524 ใบ
จำนวนบัตรเสีย 3 ใบ รวมบัตรทั้งสิ้น 527 ใบ