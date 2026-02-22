กกต.เริ่มนับคะแนนใหม่หน่วย 10 เขต15 คันนายาว โชว์หราQR-บาร์โค้ด โฆษกพท.สังเกตการณ์รับพอใจ

กกต.เริ่มนับคะแนนใหม่หน่วย 10 เขต15 คันนายาว กปน.โชว์หรา QR code บาร์โค้ด โฆษกพท.ร่วมสังเกตการณ์พอใจกปน.ขานคะแนนดีกว่าการเลือกตั้ง 8 ก.พ
วันนี้ (22ก.พ.) เวลา 10.00น.ที่บริเวณอาคารอมรพันธ์แซทเทอไลท์คอนโดทาวน์ (R4) แขวงคันนายาว เขตคันนายาวซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 10 ของเขตเลือกตั้งที่ 15 กรุงเทพมหานครคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการนับคะแนนใหม่เนื่องจากในการเลือกตั้งวันที่ 8 ก.พ.เกิดเหตุพายุฝนจึงทำให้ไม่สามารถนับคะแนนได้
แล้วพบว่าตั้งแต่เช้ามีประชาชน สื่อมวลชน สมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครสส มารอสังเกตการณ์นับคะแนนเนื่องจากต้องการทราบว่ากรรมการนับคะแนนจะมีการปิดบังบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง หรือไม่ ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมารอลุ้นผลการนับคะแนนว่าผู้สมัครที่ตนลงคะแนนให้นั้นได้คะแนนเท่าใดในหน่วยนี้
ซึ่งในส่วนของสำนักงานกกต.ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร และนายครรชิต เจริญอินทร์ รองเลขาธิการกกต. เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อยโดยนายครรชิตปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
ทั้งนี้การทำหน้าที่ของกรรมการนับคะแนนในครั้งนี้พบว่าไม่ได้มีการใช้มือปิดบัง QR code หรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งในขณะที่ขานคะแนนและโชว์บัตรให้กับผู้ที่มาสังเกตการณ์ได้เห็น
ด้านนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้สมัคร สส. กทม.เขตเลือกตั้งที่ 15 พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย นาย ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัครสส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เดินทางมาสังเกตการณ์การนับคะแนนใหม่
โดยนาย ศึกษิษฏ์ กล่าวว่า การที่พวกเรามาติดตาม การนับคะแนนใหม่ ที่หน่วยเลือกตั้งนี้ และหน่วยเลือกตั้งที่ 9 ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นเพราะพรรคเพื่อไทยมีจุดยืนที่ชัดเจน อยากให้การเลือกตั้ง เป็นไปโดยบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และไร้ข้อครหา จากที่ ประชาชน ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของการเลือกตั้งครั้งนี้อยู่หลายประเด็น จากการสังเกตการณ์ เห็นว่า การทำงานของกปน ในการขานนับคะแนน ดูดีขึ้น กว่า การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.2569 ที่ผ่านมา มีความชัดเจนและโปร่งใสมากขึ้น
ขณะเดียวกันผู้สื่อรายงานว่าขณะที่นายว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์กำลังสังเกตการณ์นับคะแนนของกรรมการและคะแนนอยู่นั้น นายธรรมธีร์ สุกโชติรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิตอลและอดีตผู้อำนวยการศูนย์ดิจิตอลเพื่อสร้างพลังของประชาชนพรรคไทยสร้างไทย และนายธนารัตน์ เกื้อวัฒนาพันธุ์ CEO โดมคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชน ก็ได้พยายามที่จะสอบถามและขอเหตุผลกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครว่าเหตุใดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจึงไม่สามารถที่จะถ่ายบัตรเลือกตั้งหลังจากที่เซ็นรับบัตรแล้ว
และการถ่ายบัตรเลือกตั้งละเมิดมาตรา 97 ของพ.ร.ปว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.อย่างไร ซึ่งผอ.กกต.กทม.พยายามจะอธิบายว่าไม่มีเหตุจำเป็น และยกเปรียบเทียบกับการขอถ่ายเอกสารทางราชการซึ่งก็จะต้องมีได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อน
ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่ 10 นี้มีผู้มีสิทธิ 754 คน มาใช้สิทธิคราวที่แล้ว 527 คน