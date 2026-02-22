ยังใช้แบบมีQR-บาร์โค้ดเลือกตั้งใหม่ เขต 15 คันนายาวแห่จับตาพรึ่บ นักไอทีโวยห้ามถ่ายบัตรตรวจสอบคู่ขนาน

เริ่มแล้วออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ เขต 15 คันนายาว คึก ปชช.-สื่อ -สว.-นักไอที ลุ้นส่องบัตรเลือกตั้ง พบยังใช้บัตรเก่ามี QR code บาร์โค้ดครบ ผอ.กกต.กทม.กร้าวไม่ให้ถ่ายบัตร ชี้ไม่มีเหตุจำเป็น ยกถ่ายเอกสารราชการยังต้องขออนุญาต ยันเลือกตั้งยังลับ นักไอทีคาใจหวังตรวจสอบคู่ขนาน
วันนี้ (22ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)กำหนดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ใน 3 หน่วยเลือกตั้งและนับคะแนนใหม่ใน 1หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งบรรยากาศการออกเสียงลงคะแนนใหม่และนับคะแนนใหม่ที่ หน่วยเลือกตและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 9 เขตเลือกตั้งและเขตออกเสียงประชามติที่ 15 กรุงเทพมหานคร ณ บริเวณอาคารอมรพันธ์แซทเทอไลท์คอนโดทาวน์ (R4) แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครตั้งแต่เช้ามี สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศ สมาชิกวุฒิสภาและ ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ต่างมาสังเกตการณ์ออกเสียงลงคะแนนเพื่อดูว่าบัตรเลือกตั้งที่กกต. นำมาใช้นั้นยังคงเป็นบัตรที่มีบาร์โค้ดและ QR code หรือไม่ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเป็นอย่างไร โดยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งเดินทางมาดูตรวจดูความเรียบร้อยของการออกเสียงลงคะแนน กล่าวว่าโดยภาพรวมของการเปิดหน่วยลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 716 คนคาดว่าจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ 70%หรือประมาณ 500 คนซึ่งการจัดหน่วยมีการขยับมาอยู่ใต้อาคาร เนื่องจากครั้งที่แล้วเป็นเต็นท์เมื่อเกิดพายุฝนทำให้เต็นท์ถล่ม บัตรเลือกตั้งเสียหาย อุปกรณ์เปียก ไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งและนับคะแนนต่อไปได้จึงต้องมีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ในวันนี้ ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ยังคงยึดระเบียบ และรูปแบบการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.คือให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่ตั้งแต่เวลา 8:00-17:00 นเมื่อปิดหน่วยแล้วจะมีการนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ปิดประกาศผลคะแนนที่หน้าหน่วย และนำส่งไปยังคณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้งที่15 ก่อนจะรายงานไปอย่างสำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานคร ส่วนบัตรเลือกตั้งก็ยังคงมี 3 แบบคือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อและ บัตรออกเสียงประชามติ
ทั้งนี้ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าบัตรเลือกตั้งที่ใช้ครั้งนี้มีบาร์โค้ดและ QR code หรือไม่โดยเสี่ยงว่ายังไม่ได้เข้าไปภายในหน่วยเลือกตั้งจึงยังไม่เห็น แต่บัตรที่ใช้ในวันนี้เป็นบัตรที่จะส่งมาใหม่จากสำนักงานกกต.กลาง และปฏิเสธที่จะตอบว่าในขั้นตอนของการนับคะแนนนั้นกรรมการประจำนับคะแนนจะต้องมีการปิดบังQR code บาร์โค้ด ตอนชูบัตรหรือไม่ แต่ในส่วนของกระดานติดแบบขีดคะแนนนั้นเนื่องจากมีสถานที่เพียงพอดังนั้นก็จะไม่มีการปิดแบบขีดคะแนนซ้อนกันเหมือนกันเลยตั้งวันที่ 8 ก.พ จนทำให้เมื่อขานคะแนนแล้วกรรมการนับคะแนนจะต้องมีการมุดเข้าไปขีดคะแนน ซึ่งจึงทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ชัดขึ้น
"ในส่วนของการดำเนินการของกกต.ก็พยายามที่จะดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปโดยตรงและลับและจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ยังไม่เห็นว่าสามารถโยงไปยังจุดใดได้บ้างเลยยังเชื่อมั่นว่าลับอยู่ และจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เลยว่ามันจะเกิดเหตุไม่ลับอย่างไรได้"
เมื่อถามว่าผู้มาใช้สิทธิ์จะสามารถถ่ายบัตรเลือกตั้งพร้อมต้นขั้วขณะที่รับมอบบัตรได้หรือไม่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าไม่ให้ถ่ายบัตร วันนี้เนื่องจากว่าเพื่อไม่ให้เกิดความไม่สบายใจกับประชาชนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง เราได้เน้นย้ำไม่มีเหตุจำเป็นไม่ให้ถ่าย ซึ่งกฎหมายห้ามมิให้ถ่ายบัตรที่ทำเครื่องหมายลงคะแนน แต่วันนี้เราต้องตอบก่อนว่ามีเหตุจำเป็นใดถึงต้องถ่าย
เมื่อถามต่อว่าเพื่อความสบายใจของประชาชนสามารถทำได้หรือไม่ ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์กล่าวว่า มันก็ต้องมองว่าคำว่าเพื่อความสบายใจของประชาชน แต่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งอาจไม่สบายใจก็ได้ ฉะนั้นเพื่อความสบายใจของทั้งผู้ฟัง ผู้ชม กรรมการประจำหน่วยขอให้งดถ่าย
เมื่อถามว่าถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องการถ่าย ผอ.กกต.กทม.กล่าวว่า ไม่มีเหตุจำเป็น ซึ่งเราจะขอความอนุเคราะห์จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะถ่ายเราก็จะขอความจำเป็นที่ต้องถ่าย ซึ่งมองว่ามันไม่มีความจำเป็น ไม่ควรถ่าย ซึ่งถ้าจะถ่ายก็ต้องดูว่าจำเป็นเรื่องอะไร ตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรที่จำเป็น หรือไม่จำเป็นอยู่ที่เหตุที่ผลและเรา ต้องถามประชาชน อื่นด้วย ถามกรรมการด้วยไม่ใช่ถามแค่คนใดคนหนึ่งเพราะเราอยู่กันแบบมีส่วนร่วม ทั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วย และเห็นว่าไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องถ่ายเก็บไว้ ส่วนถ้ามองว่าประชาชนมีสิทธิ์ เห็นว่าสิทธินั้น จริงๆเรายังไม่ได้ตอบเลยว่ามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ เรื่องเอกสารทางราชการยังไม่ได้บอกว่าถ่ายได้นะ การจะถ่ายต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร นี่คือระเบียบของทางราชการเรื่องการขอถ่ายเอกสาร และต้องมีผู้มีอำนาจอนุมัติจึงจะขอถ่ายขอคัดสำเนาได้ทุกอย่างเราต้องเดินตามระเบียบกฎหมายขั้นตอนต่างๆ
ขณะที่นายนรเศรษฐ์ ปรัชญากร สมาชิกวุฒิสภา ก็ได้เดินทางมายังหน่วยเลือกตั้ง ในฐานะผู้สังเกตการณ์ พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ที่เดินทางมาเป็นผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้เนื่องจากว่ามีข้อสังเกตการมาตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บัตรเลือกตั้งมีตัวสแกน QR Code จึงอยากรู้ว่ากระบวนการในการเลือกตั้งวันนี้มีแนวทางเดียวกันกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์หรือไม่ เพราะทาง กกต. ได้บอกแล้วว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นไปตามกฏหมายทุกอย่าง ฉะนั้นในวันนี้ก็ต้องเป็นไปแบบเดียวกัน
โดยเฉพาะเรื่องของบัตรเลือกตั้งและ QR Code ว่าทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้มีการบันทึกข้อมูลทั้งต้นขั้ว และบัตรเลือกตั้งหรือไม่ ข้อสำคัญมากกว่านั้นต้องดูว่าบัตรเลือกตั้งสามารถย้อนกลับไปถึงต้นขั้วเพื่อบอกถึงว่าใครเลือกคนไหน พรรคไหน
ส่วนการให้สัมภาษณ์ของผู้อำนวยการ กกต. กรุงเพทฯ ที่มีการบอกว่าไม่ให้ถ่ายบัตรเลือกตั้งก่อนจะเข้าไปลงคะแนน แม้ข้อกฎหมายจะระบุไม่ชัดเจนว่าประชาชนสามารถถ่ายบัตรเลือกตั้งได้หรือไม่ นั่นจึงเป็นการขอความร่วมมือมากกว่าว่าให้งดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้กากบาท แต่ข้อสำคัญในการเลือกตั้งนั้นก็คือการเลือกตั้งจะต้องเป็นความลับตามรัฐธรรมนูญ บัตรเลือกตั้งห้ามย้อนกลับมาว่าใครเป็นคนลงคะแนนให้กับใคร
ซึ่งวันนี้ตั้งใจจะสังเกตการณ์ให้ถึงการปิดหีบ และการนับคะแนน เพราะอยากรู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้มีการปรับปรุงการนับคะแนน ไม่ให้เกิดความไม่ชอบมาพากลเหมือนครั้งก่อนหรือไม่ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ด้าน นายธนรัตน์ เกื้อวัฒนาพันธ์ ซีอีโอ โดมคลาวด์ ผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชน ผู้ที่ออกมาเปิดเผยว่า บัตรเลือกตั้งที่มี QR code และ Bar code ไม่เป็นความลับ เดินทางมาสังเกตการณ์การลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ กล่าวว่า รู้สึกไม่สบายใจ ที่ ผอ.กกต.กทม.ไม่ได้ให้คำตอบที่ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งข้อสงสัยกับบัตรเลือกตั้ง เป็นที่กระจ่างชัด ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามสื่อมวลชนที่มาสังเกตการณ์เลือกตั้ง หรือตอบคำถามประชาชนที่มีข้อสงสัยในบัตรเลือกตั้ง โดยเฉพาะ เมื่อสื่อมวลชนและชาวบ้านถามถึงบัตรเลือกตั้งว่า การจัดพิมพ์ใหม่หรือไม่ ผอ.กทม.กลับเลี่ยงตอบว่า เป็น บัตรชุดใหม่ทั้งหมด รวมทั้งยังยืนกรานไม่ให้มีประชาชนถ่ายบัตรเลือกตั้งที่เป็นบัตรเปล่า เพื่อทำการตรวจสอบคู่ขนานกับการทำงานของ กกต. ทั้งที่ การถ่ายบัตรลงคะแนนเปล่า ไม่ได้จัด มาตรา 97 พ.ร.ป การเลือกตั้ง สส.
นอกจากนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ กปน.ที่มาปฏิบัติงานที่หน่วยเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในการอบรมเจ้าหน้าที่ กปน. กกตไม่ได้พูดถึง การมี QR Code และ Bar code บนบัตรเลือกตั้งเลย ปิดแต่การเปิดคลิปวีดีโอ อบรมวิธีการปฏิบัติ ในหน่วยเลือกตั้งเท่านั้น
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในบริเวณดังกล่าวยังจะมีการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ และนับคะแนนการออกเสียงประชามติ ใหม่ ของหน่วยเลือกตั้งและหน่วยออกเสียงประชามติที่ 10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว เขตเลือกตั้งที่ 15 ด้วย
อย่างไรก็ตามนอกจาก 2 หน่วยข้างต้นแล้ว
ยังมีอีก 2 หน่วยเลือกตั้งในต่างจังหวัดที่กกต.สั่งให้มีการออกเสียงลงคะแนนใหม่คือ 1ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบบัญชีรายชื่อ ของเขตเลือกตั้งที่ 6 อำเภอไชยวาน หน่วยเลือกตั้งที่ 4 ตำบลโพนสูง จังหวัดอุดรธานี ใหม่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 - 17.00 น.
2. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ของเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองน่าน หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ตำบลไชยสถาน จังหวัดน่าน ใหม่ ณ หอประชุมบ้านศรีเกิด ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.