ดุสิตโพลให้แค่ 5.17 คะแนนจัดเลือกตั้งกังวลความไม่โปร่งใส สูสีปลื้มไม่ปลื้มกกต. มองการเมืองเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล เผย ปชช.ให้ความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้งแค่ 5.17 คะแนนเต็มสิบ กังวลความไม่โปร่งใสและการทุจริต เสียงสูสีปลื้มไม่ปลื้มการทำงานกกต. มองภาพรวมการเมืองเหมือนเดิม
วันนี้ (22ก.พ.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 ที่ผ่านมา” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,231 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ความพึงพอใจต่อการจัดการเลือกตั้ง 8 ก.พ.69 เต็ม 10 คะแนน ประชาชนให้คะแนนเฉลี่ย 5.17 คะแนน
2. เรื่องที่ประชาชนกังวลใจเกี่ยวกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.69
อันดับ 1 ความไม่โปร่งใสและการทุจริตในการเลือกตั้ง 67.99%
อันดับ 2 ขั้นตอนยุ่งยากหรือความสับสนในหน่วยเลือกตั้ง 40.45%
อันดับ 3 นโยบายของแต่ละพรรคอาจทำไม่ได้จริง 40.37%
อันดับ 4 ความขัดแย้งทางการเมือง 37.94%
อันดับ 5 การโจมตีและใส่ร้ายป้ายสีทางการเมือง 35.09%
3. จากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ประชาชนพึงพอใจการทำงานของ กกต. มากน้อยเพียงใด
อันดับ 1 ไม่ค่อยพึงพอใจ 33.68%
อันดับ 2 ค่อนข้างพึงพอใจ 32.91%
อันดับ 3 ไม่พึงพอใจ 26.09%
อันดับ 4 พึงพอใจมาก 7.32%
4. ประชาชนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะช่วยให้ภาพรวมการเมืองไทยดีขึ้นหรือไม่
อันดับ 1 เหมือนเดิม 49.31%
อันดับ 2 แย่ลง 31.52%
อันดับ 3 ดีขึ้น 19.17%