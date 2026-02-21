xs
“อนุทิน” เบรกข่าวตั้งรัฐบาล 300 เสียง ยังไม่เปิดจะปิดดีลได้อย่างไร รอ กกต.รับรองผลชัดเจนก่อน ถ้าเสร็จ "โป้งเดียวจอด"

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“อนุทิน” เบรกข่าวรัฐบาล 300 เสียง ระฆังยังไม่นับหนึ่งจะปิดดีลตั้งรัฐบาลได้อย่างไร ขอให้รอผลเลือกตั้งจาก กดต.นิ่งก่อน เสร็จแล้วไม่นาน "โป้งเดียวจอด" ส่วนการเลือกตั้งจะโมฆะหรือไม่เป็นเรื่องของ กกต. ชี้พรรคที่ออกมาฟาดงวงฟาดงาทำให้เห็นความในใจ 

เมื่อเวลา 21.22 น. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 จังหวัดเพชรบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังมีกระแสข่าวว่าสามารถปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลได้แล้ว โดยรวบรวมเสียงได้ทั้งหมด 300 เสียง โดยระบุว่า ดีลยังไม่ได้เปิดเลย จะปิดดิวได้อย่างไร ส่วนสถานการณ์ยังเหมือนเดิมหรือไม่ ขอให้รอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้งอย่างชัดเจนก่อน

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากมีความชัดเจนจาก กกต.แล้ว จะประกาศว่ามีพรรคการเมืองใดร่วมรัฐบาลได้เลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นไปตามกลไกลำดับขั้นตอน ไม่ทราบว่าพรรคการเมืองอื่นจะคิดอย่างไร แต่พรรคภูมิใจไทยต้องการทำอะไรที่มีความชัดเจน และการพูดคุยต้องรอให้สถานการณ์อยู่ตัวและนิ่งเสียก่อน


“ผู้สื่อข่าวอย่าลืม พวกผมทำการเมืองมา 20-30 ปี และผ่านการเลือกตั้งมา ตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญปี 2560 ครั้งนี้การเลือกตั้งครั้งที่ 3 แล้ว เราก็รู้ว่ากว่า กกต.จะสามารถรับรองผลการเลือกตั้งไม่เคยเร็วกว่าหนึ่งเดือน แต่กฎหมายให้ถึงสองเดือนด้วยซ้ำ ฉะนั้นเราจะไปชิงออกตัวหรือไปทำอะไรก่อน ที่จะทราบผลหรือมีการรับรอง สส. อย่างเป็นทางการ ถามว่าถ้าทำไปแล้วก็พูดได้ไม่เต็มปาก รอให้มีความชัดเจนก่อน คราวนี้เร็วเลย โป้งเดียวจอดเลย” นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นโมฆะ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ใช่เรื่องของพรรคการเมือง เป็นเรื่องของ กกต.ที่จะต้องไปทำให้ผู้ที่สงสัยเห็น

"สำหรับผมเชื่อว่า กกต.ทำด้วยเจตนาบริสุทธิ์และผมยังเชื่อว่าไม่สามารถมีใครที่จะไปดูได้ว่าใครกาอย่างไร" นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่าข้อเสนอที่บอกว่าต้องมีการโหวตนายกฯ ก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กระทรวงกันตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า อย่างที่ตนเรียนตอนนี้พอเรายังไม่ทราบผลการรับรองอย่างเป็นทางการ ใครที่เราติดต่อกันมาหรือพูดส่งข่าวกันมา เราก็บอกว่าโหวตนายกฯ โหวตประธานรัฐสภาก่อนใช่ไหม

เมื่อถามว่า แม้นายกฯ บอกว่ายังไม่มีการจับขั้วรัฐบาล แต่พรรคการเมืองที่คาดหวังจะได้ร่วมรัฐบาล แต่ไม่ได้รับการติดต่อ ออกมาฟาดงวงฟาดงาโดยวาจา ตรงนี้มองอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า มันก็ทำให้เราสามารถอ่านความในใจของคนที่เราจะต้องไปประสานอะไรต่างๆ ได้ด้วย ตอนนี้ปล่อยให้นิ่งๆ ก่อนดีกว่า ระฆังยังไม่นับหนึ่งเลย ตอนนี้ กกต. เห็นว่าพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าก็ยังต้องมีการเลือกตั้งตามหน่วยอยู่เลย เราจะไปชิงดำเนินการอะไรก่อน กกต.นั้น สำหรับตนก็ต้องมีความเกรงใจและต้องให้เกียรติ


เมื่อถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ถือว่าอยู่ในคิวที่จะพูดคุยหรือไม่ นายนุทินกล่าวว่า เราไม่ได้ปิดกั้นอะไรจนกว่าเราจะรับทราบผลอย่างเป็นทางการ

เมื่อถามว่า จะฝากอะไรถึงประชาชนหรือไม่ในเรื่องการจับขั้วรัฐบาลนายอนุทิน กล่าวว่า ยังอยู่ในห้วงเวลาตามกฎหมายอยู่ หาก กกต.รับรองแล้ว มีความนิ่งแล้วตรงนั้นไม่นาน ขอให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นตอนนี้รัฐบาลยังบริหารราชการแผ่นดินได้ตามปกติ ยิ่งผลการเลือกตั้งออกมาก็เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกที่เป็นแกนนำรัฐบาลสามารถครองเสียงได้ระดับหนึ่ง ฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ความมั่นใจหรือการที่จะทำอะไรแล้วเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในช่วงนี้ พอเราเห็นความไว้ใจของพี่น้องประชาชนต่อพวกเราขนาดนี้ และเรายังเป็นรัฐบาลอยู่ ก็กล้าที่จะตัดสินใจมากขึ้นและต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ประชาชนและบ้านเมืองเท่านั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวพวกพ้องซึ่งอยู่ลำดับท้ายๆ เช่นเดิม

เมื่อถามว่ามองปฏิกิริยาพรรคกล้าธรรมอย่างไร นายอนุทินตอบว่า ก็ไม่มีอะไร วันนั้นก็ได้คุยกับหัวหน้าพรรคแล้วที่จังหวัดสงขลา

