​"อนุทิน" ควงภริยา พา ครม.สวมชุดไทยเปิดงานพระนครคีรีครั้งที่ 39 โชว์สเต็ป "รำวงเขาวัง" ขอบคุณคนเมืองเพชรเลือก ภท.ยกจังหวัด

"อนุทิน" ควงภริยา พา ครม.สวมชุดไทยเปิดงานพระนครคีรีครั้งที่ 39 โชว์สเต็ป "รำวงเขาวัง" ชื่นมื่น ขอบคุณคนเมืองเพชรเลือก สส.ภท.ยกจังหวัด 3 คน พร้อมสัญญารัฐบาลจะทำสุดความสามารถนำความผาสุก อยู่ดีกินดีมามอบให้คนไทย ย้ำไทยคือสวรรค์นักท่องเที่ยว ปลื้มยูเนสโกยกเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรอาหาร แซวมาแล้วต้องลืมคำว่าเบาหวาน
เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 21 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สวมใส่ชุดภูษา ผ้าลายอย่าง ซึ่งเป็นชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 4 นุ่งผ้าลายเทียมยกทองลายประจำยามราชวัตร พร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา สวมชุดไทยสมัยรัชกาลที่ 4 ตอนปลาย เช่นกัน โดยนุ่งผ้าลายเพชรสุวรรณ และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวราวุธ ศิลปอาชา ว่าที่ สส. บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย
นำทีมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน
นายอนุทิน กล่าวว่า ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องทั้งหลาย ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดอื่นๆที่ได้มาร่วมในงานเฉลิมฉลอง พระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 39 ในวันนี้ ซึ่งได้ให้การต้อนรับตนและคณะด้วยความอบอุ่นอย่างยิ่ง ขออนุญาต กราบเรียนพี่น้องขอแนะนำคณะของตนที่ร่วมเดินทางมาในที่นี้ด้วยเพื่อให้ได้รู้จักและถือว่าพวกเราพร้อมยินดีรับใช้พี่น้องชาวเพชรบุรี ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับพวกเรา โดยให้ สส.ทั้งจังหวัด 3 คน อันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆ และวันนี้ยังมีคณะรัฐมนตรีมาที่นี้ด้วย
เพราะทุกคนอยากมาชมความยิ่งใหญ่ของงานและพบกับพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งแนะนำให้รู้จักมักคุ้นกับคณะรัฐมนตรีของตนที่วันนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ซึ่งไม่ได้บังคับมาแต่ขอมาพบพี่น้องชาวเพชรบุรีด้วยความตื่นเต้นและคิดว่าทุกท่านไม่ผิดหวังที่มาเห็นความสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี งานนี้ประดับไฟแล้วเหมือนสวรรค์บนดินของพวกเรา ซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและมีความภาคภูมิใจแทนพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าเลือกท่านทั้งจังหวัดแล้วไม่มาได้ยังไงซึ่งไม่มีทางเลือกอื่นติดภารกิจหนักหนาสาหัสขนาดไหนก็ต้องมาพบพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีและไม่ผิดหวังมาถึงได้รับรอยยิ้มและการต้อนรับจากพี่น้องเราสามารถรู้สึกได้
นายกฯ กล่าวว่า ตนและภรรยานั่งรถมา เห็นรอยยิ้มเสียงเรียกคำทักทายจนต้องสั่งให้หยุดรถและเดินทักทายพี่น้องไม่สามารถอยู่ในรถได้ ต้องกราบขอบพระคุณไมตรีที่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีมอบให้กับตนภรรยาและคณะอย่างอบอุ่น
นายกฯ กล่าวว่า งานวันนี้ไม่ใช่แค่เทศกาลประจำปีที่ยิ่งใหญ่แต่ยังสะท้อนถึงประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ที่งดงามของเมืองเพชรบุรี ซึ่งต้องถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่สืบสานมาจากรุ่นสู่รุ่นจังหวัด และจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดสู่ภาคใต้ที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มีความรุ่งเรืองมายาวนาน มีชื่อเสียงด้านอาหารที่รสเลิศ ซึ่งมาแล้วต้องลืมคำว่าเบาหวาน เดี๋ยวค่อยไปว่ากันมาแล้วต้องไปทานขนมเมืองเพชรบุรี และผู้ผลิตรู้ดีคนเราห่วงสุขภาพก็ลดความหวานและน้ำตาลลงไป แต่ยังคงความหอมความอร่อยอยู่ ฉะนั้นเชื่อว่าเพชรบุรียังเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียง ในรสเลิศ ขณะที่องค์การยูเนสโก สหประชาชาติ ยกให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีครบไม่ว่าจะเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ล้ำค่าอย่างผืนป่าแก่งกระจานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่มีความงดงามอย่างยิ่ง การจัดงานในวันนี้จึงมีคุณค่าอย่างยิ่งไม่ใช่เฉพาะพวกเราชายเพชรบุรี สำหรับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศและนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศก็จะให้ความสนใจในการมาเที่ยวเพชรบุรีในช่วงนี้ ซึ่งมีการเสริมสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและยังเป็นเวทีแห่งการอนุรักษ์สืบสานมรดกท้องถิ่นด้วยความภาคภูมิใจ ตลอดจนความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียง
นายกฯ กล่าวย้ำว่า ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรีที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ แล้วแต่งกายงดงาม ขอให้การจัดงานครั้งนี้พบแต่ความสำเร็จเป็นอย่างดีเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพื้นที่อื่นๆในการพัฒนากิจกรรม เพื่อการท่องเที่ยวต่อไป ขอเรียนว่า ณช่วงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศพากันหลั่งไหลเข้ามาประเทศไทย เพราะเขามีความมั่นใจในประเทศของเราเชื่อว่ามาที่นี่มีความปลอดภัย เขาจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากประชาชนคนไทยและพบกับสิ่งที่เขาต้องการ บ้านเรามีทั้งน้ำแม่น้ำ ทะเล ภูเขา อาหารที่อร่อยและมีคนท้องถิ่นที่มีจิตใจงดงาม สิ่งเหล่านี้ทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกพากันหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในจังหวัดภูเก็ต ทะลุมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่ก่อนเกิดโควิด ซึ่งหลังจากโควิดนั้นเราได้สร้างความเชื่อมั่นมากมายวันนี้เขาเริ่มกลับมาแล้วเราต้องไขว่คว้าโอกาสเหล่านี้ไว้พวกเราทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านก็ควรจะหาโอกาสที่จะทำให้พวกเขามีความสุขจับจ่ายใช้สอยและเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับพวกเราด้วย เชื่อว่าจากนี้ไปพวกเราทุกคนจะมีโอกาสมีช่องทางในการสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ ซึ่งให้ความเชื่อมั่นประเทศไทยของเรา นับเป็นนิมิตหมายที่ดี กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มากันอย่างพร้อมเพียง หวังว่าทุกท่านจะหาความสุขกับการแสดงต่างๆในวันนี้และกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานที่นี่แห่งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้น มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความรักสามัคคีต่อกัน
"ผมในฐานะรัฐบาลจะให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนว่าพวกเราจะทำอย่างสุดความสามารถที่จะนำความผาสุขความอยู่ดี กินดี ความมั่นคงความปลอดภัยและเกียรติภูมิของประเทศไทยมามอบให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย ที่เคารพรักทุกคนขอให้มีความสุขและการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จทุกประการ" นายก รัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้าย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง เปิดงานเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรี และภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรี และว่าที่ สส.ได้ร่วมกัน "รำวงเขาวัง" อย่างครึกครื้นร่วมกับประชาชน ก่อนจะพากันเดิน เดินชมกิจกรรมในงานอย่างชื่นมื่น