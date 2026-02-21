"ธรรมนัส" พา "จุ๊บจิ๊บ" ภรรยา พร้อมลูกชาย-ลูกสาว เดินเล่นหิมะชีลๆ ที่ฟินแลนด์

"ธรรมนัส" พา "จุ๊บจิ๊บ" ภรรยา พร้อมลูกชาย-ลูกสาว พักผ่อนเดินเล่นหิมะที่ฟินแลนด์ ท่ามกลางกระเเสข่าว’ภูมอใจไทย‘ตั้งรัฐบาล 300 เสียง ไม่มี’กล้าธรรม‘ร่วม
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 ก.พ.น.ส.ธนพร ศรีวิราช ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม (กธ.) โพสต์สตอรี่ในอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นคลิปวิดีโอ ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส น.ส.ธนพร บุตรชาย ด.ช.กิตติณัฏฐ์ (น้องอิ่มบุญ) และบุตรสาวคนเล็ก น้องอิ่มเอม เดินเล่นหิมะในอริยาบทสบายๆ อย่างสนุกสนาน โดย ร.อ.ธรรมนัสใส่เสื้อกันหิมะที่มีสีส้มและสีดำ และยืนกวาดหิมะหน้าบ้านพักส่วนตัว ที่ประเทศฟินแลนด์
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ ร.อ.ธรรมนัสได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะพาครอบครัวไปพักผ่อนดูแสงเขียว (แสงเหนือ) ท่ามกลางกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 300 เสียง โดยไม่มีพรรคกล้าธรรมเข้าร่วมรัฐบาลและต้องเป็นฝ่ายค้าน อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัสจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันพุธที่ 25 ก.พ.นี้ และจะเข้าปฎิบัติงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทันที