“อนุทิน” เปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 39 ดันสู่หมุดหมายท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารระดับโลก

นายกฯปลุกกระแสเที่ยวเมืองเพชร! เปิดงานพระนครคีรี ครั้งที่ 39 ยกระดับ Soft Power ประวัติศาสตร์ สู่หมุดหมายท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาหารระดับโลก
วันที่ 21 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนางสาวธนนนท์ นิรามิษ ภริยา นำทีมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เปิดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 ในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี โดยมีร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงาน
สำหรับการจัดงาน “พระนครคีรี – เมืองเพชร” ครั้งที่ 39 ประจำปี 2569 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2569 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพื้นที่โดยรอบ ด้วยแนวคิด “วิมานฟ้าพระนครคีรี อัญมณีแห่งสยาม” เพื่อเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด โดยไฮไลท์สำคัญของปีนี้ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแต่งกาย "นุ่งโจง ห่มสไบ ใส่ชุดไทย เที่ยวงานพระนครคีรี" ซึ่งโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา ร่วมย้อนรำลึกอดีตด้วยการแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุค เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สัมผัสได้จริง พร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริฯ เพื่อนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและผลสำเร็จของโครงการสำคัญในพื้นที่ การแสดงพลุ กว่า 5,000 นัดทุกคืน ขบวนแห่เทิดพระเกียรติและส่งเสริมการท่องเที่ยวจาก 8 อำเภอ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมจัดแสดงบนเขาวัง อาทิ การสาธิตงานสกุลช่างเมืองเพชร สาธิตการทำอาหาร เพชรบุรีเมืองอาหาร จาก Local สู่ เลอค่า ,กิจกรรมเชฟเทเบิ้ล, แสง สี เสียง Mini Light and Sounds ส่วนการจัดงานด้านล่างบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ มีการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริ การแสดงดนตรี ศิลปวัฒนธรรมบนเวทีกลาง การแสดงโขนจากสถาบันทัศนศิลป์ กรมศิลปากร กว่า 120 ชีวิต รวมถึงมหกรรมงานมอเตอร์โชว์ การออกร้านของซื้อของขาย การจำหน่วยสินค้า OTOP ของดีชุมชน และอาหารเมืองเพชร เพื่อชูอัตลักษณ์ "เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร" (UNESCO City of Gastronomy) ส่งเสริมสินค้าภูมิปัญญาไทยและนวัตกรรมอาหารพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างยั่งยืน
“งานพระนครคีรีครั้งนี้เป็นการสืบสานประเพณี พร้อมตอกย้ำศักยภาพ Soft Power ของเพชรบุรี ทั้งด้านอาหาร ศิลปะ และประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับโลก สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนและ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอาหาร สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับสากล”