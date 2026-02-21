“เชาว์” ซัด กกต.วัวสันหลังหวะ ฟังไม่ได้ศัพท์ รีบโต้ “อภิสิทธิ์” จี้ขอโทษ เปิดเอกสารนับคะแนนโชว์โปร่งใส

“เชาว์” อัด กกต.วัวสันหลังหวะ ฟังไม่ได้ศัพท์ จับภาพแคป TikTok แถลงโต้ “อภิสิทธิ์” ผิดพลาด ทำเสียหาย จี้ขอโทษ เปิดเอกสารนับคะแนนโชว์ความโปร่งใส
นายเชาว์ มีขวด อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ Facebook Chao Meekhuad เรื่อง กกต.วัวสันหลังหวะ ต้องขอโทษ “หัวหน้าอภิสิทธิ์” มีเนื้อหาระบุว่า เห็นแถลงการณ์ชี้แจงล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีหัวหน้าอภิสิทธิ์ แล้วบอกตรง ๆ ว่า นอกจาก “บ้องตื้น” ยังสะท้อนมาตรฐานการทำงานที่น่าผิดหวังขององค์กรอิสระอย่างมากครับ
เริ่มจากภาพที่ใช้แคปโซเชียลมาทำ PR ทางการ แทนที่จะไปฟังบทสัมภาษณ์เต็ม ๆ ในรายการว่า เขาตั้งคำถามถึงอะไร กกต.กลับหยิบเอา ”ภาพแคปหน้าจอจากคลิป“ ที่มีคนเอาไปทำและพาดหัวเรียกยอดวิว มาเป็นสารตั้งต้นในการออกแถลงการณ์ตอบโต้ แม้ไม่ระบุชื่อเบลอหน้าแต่ใคร ๆ ก็รู้ว่านี่คือหัวหน้าอภิสิทธิ์ โดยกกต.ใช้คำว่า ”ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ได้ให้ความเห็นว่า บัตรประชามติ ไม่ปลอดภัย“ แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงขั้นวิกฤต
“ไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือการทำงานขององค์กรระดับประเทศ และทำให้เข้าใจแล้วว่าทำไมจัดการเลือกตั้งออกมาได้ “ห่วยแตก” แบบนี้ ขนาดแค่รับฟังข้อเท็จจริงยัง “ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด” อาศัยแค่อ่านพาดหัวคลิปสั้น ไม่สืบค้นข้อมูลให้แน่ชัด ก็รีบตั้งป้อมสวนทันทีโดยไม่สนบริบท หรือเป็นเพราะอยู่ในสภาวะ “วัวสันหลังหวะ” แค่เห็นแมลงบินผ่านนึกว่าจะมาตอมแผลตัวเอง” นายเชาว์ระบุ
อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ยังได้ยกคำพูดจริงของนายอภิสิทธิ์ให้กกต.ได้รับรู้ด้วยว่าได้พูดไว้อย่างไร โดยนายอภิสิทธิ์ระบุว่า “…เอกสารเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญมาตรา 85 ระบุคำว่าลับให้หมายความว่า ไม่มีผู้ใดที่อาจทราบหรือตรวจสอบได้ว่าใครลงคะแนนให้ใคร แต่บาร์โค๊ดตรวจสอบได้ ทีแรกที่ฟังมาคือเรื่องความปลอดภัย ผมว่าอันนี้ก็แปลก ทำไมประชามติไม่ต้องกลัวเรื่องของปลอม เราสามารถทำมาตรการความปลอดภัยโดยไม่ต้องระบุถึงตัวบัตรได้“ ซึ่งชัดเจนว่าไม่ได้บอกว่า บัตรประชามติไม่ปลอดภัย แต่สงสัยว่า เมื่อคุณอ้างว่าทำบาร์โค๊ดกับบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเพื่อความปลอดภัย แล้วทำไมไม่ทำแบบเดียวกันในบัตรประชามติ เป็นการถามหามาตรฐานความปลอดภัยของพวกคุณว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่
นายเชาว์ชี้ว่า คำถามที่ กกต.ควรตอบคือ หาก กกต. สามารถจัดการให้ บัตรประชามติ มีความปลอดภัยได้โดยไม่ต้องใช้บาร์โค้ด ตามที่ กกต. เพิ่งชี้แจงเองว่ามีรหัสพิเศษป้องกันการปลอมแปลงแล้วทำไมจึงไม่นำมาตรฐานความปลอดภัยนี้ไปใช้กับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. ด้วย เพื่อให้บัตรเลือกตั้ง ส.ส. ปลอดภัยจากการปลอมแปลง และยังคงความเป็นความลับของผู้ลงคะแนนไว้ได้อย่างสมบูรณ์
“ผมว่าคำชี้แจงของ กกต. กลับกลายเป็นการมัดคอตัวเองและยืนยันในสิ่งที่หัวหน้าอภิสิทธิ์สงสัยด้วยว่าทำไมไม่ทำให้เหมือนกัน
การที่ กกต. รีบออกมาโต้แบบขว้างงูไม่พ้นคอ และทำให้หัวหน้าอภิสิทธิ์ได้รับความเสียหาย ยิ่งตอกย้ำว่ากกต.คือองค์กรที่มีปัญหา สิ่งที่คุณต้องทำทันทีตอนนี้คือขอโทษหัวหน้าอภิสิทธิ์กับการตีความผิดพลาดและแถลงแบบไม่ฉลาดอย่างนี้” อดีตรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุ
ในช่วงท้ายของโพสต์ นายเชาว์ย้ำว่า กกต. ต้องไม่ทำตัวเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้ ตรงกันข้ามพวกคุณต้องรับฟัง ปรับแก้ ชี้แจง ทำให้ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของ กกต. คือการทำให้การเลือกตั้ง สุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปตามกฎหมาย
“การเมินเฉยต่อข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสระดับโครงสร้าง เช่น บัตรเขย่ง การไม่เปิดเผยเอกสารแบบขีดคะแนน 5/11 เพื่อเทียบกับแบบรายงานผลการนับคะแนน สส.5/18 ยิ่งทำให้สังคมเกิดข้อกังขา หาก กกต. มั่นใจในความสุจริตจริง ควรกล้าที่จะตอบคำถามตรง ๆ ชี้แจงด้วยหลักฐาน และเปิดเผยเอกสาร มากกว่าการออกแถลงการณ์ที่ "ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียด" เช่นนี้”