‘ดร.เจษฎ์’ แนะเลือกตั้งใหม่พรุ่งนี้ บทพิสูจน์ศักดิ์ศรี "กกต.ต้องเร่งกู้ศรัทธา"

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.30 น. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวนิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ ให้สัมภาษณ์ระหว่างเข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถปราสาท วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงการเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในพรุ่งนี้ ไม่ใช่แค่การชิงเก้าอี้ ส.ส. แต่คือ "บทพิสูจน์ศักดิ์ศรี" ของ กกต. ว่าจะล้างมลทินความเชื่องช้าและความไม่ชัดเจนในอดีตได้หรือไม่?
โดย รศ.ดร.เจษฎ์ ระบุว่า วันนี้ความคลางแคลงใจของประชาชนต่อ กกต. มีมากจนน่าตกใจ ถึงขั้นใช้คำว่า "ความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับต่ำ" ซึ่งเจ้าหน้าที่หน้าหน่วยต้องทำงานแบบละเอียดรอบคอบ เพราะหากเกิดความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้ ปัญหาจะลามปามจนคุมไม่อยู่
"พรุ่งนี้จะมีเลือกตั้งซ่อมกันในหลายเขตนะครับ ก็ต้องฝากทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าหน่วยครับ คนที่ดำเนินการเป็นกรรมการประจำหน่วย ก็ต้องดูให้รอบคอบนะครับ บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็เหมือนกันครับ ท่านอาจจะอยากรู้นะครับว่าบัตรจะเป็นยังไง ไปถ่ายรูปไปอะไรเนี่ย มันอาจจะยังไม่มีอะไรที่มันผิดกฎหมายเสียทีเดียว แต่มันจะก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่จำเป็นที่จะต้องไปไล่ถ่ายรูปครับว่าบัตรที่มี QR Code มันมีบาร์โค้ดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง วันนี้เขาคุยกันไปจนปรุละ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่จะจบกันในทางกฎหมาย" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
ทั้งนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังได้กล่าวถึงผู้ไปใช้สิทธิ์ และ กกต. ด้วยว่า อย่าให้มันเกิดความวุ่นวาย ทางคนที่เป็นผู้เล่นก็จะต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ก็ไปใช้สิทธิ์เพื่อทำให้บ้านเมืองเราเดินหน้าพัฒนา ส่วน กกต. ท่านต้องยกระดับความน่าเชื่อถือเหล่านี้ขึ้นมา ไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้ เดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีก
"วันนี้ความคลางแคลงใจมีค่อนข้างมาก ความน่าเชื่อถือของท่าน ผู้คนเขามองว่าอยู่ในระดับต่ำ ท่านต้องยกระดับเหล่านี้ขึ้นมา ไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งซ่อมคราวนี้เดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาอีก แล้วในอีกหลาย ๆ ส่วนที่ท่านยังต้องดำเนินการ ก็ต้องขอฝากไว้ครับ การเลือกตั้งจะจบลงได้ด้วยดี แล้วบ้านเมืองเราสามารถที่จะก้าวไปสู่วันข้างหน้า มีรัฐบาลมาบริหารราชการแผ่นดิน มีสภาฯ มาช่วยดูแลทุกข์สุขปากท้องพี่น้องประชาชนได้ ก็อยู่ที่การจัดการเลือกตั้งที่มันสุจริตและเที่ยงธรรมนี่แหละครับ" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
ส่วนประเด็น QR Code และ Barcode บนบัตรเลือกตั้ง รศ.ดร.เจษฎ์ เผยว่า มีคนถามเข้ามาเยอะมาก ซึ่งถูกมองว่าอาจทำลายหลักการ "เลือกตั้งโดยลับ" ซึ่งมีความเห็น 2 กูรู ทางกฎหมาย มาชนกัน กูรูสายแข็ง (วิษณุ เครืองาม) ฟันธงว่าบัตรที่มีรหัสตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงตัวผู้ลงคะแนน "ส่อเป็นโมฆะ" เพราะถือว่าไม่ลับจริง กูรูสายยืดหยุ่น (บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) เห็นแย้งว่าไม่มีประเทศไหนในโลกสั่งโมฆะ เพราะแค่มีบาร์โค้ด ตราบใดที่การเลือกตั้งยังดำเนินไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แค่ตัวรหัส แต่มันอยู่ที่ "ระบบ" ทั้งหมด ตั้งแต่การเก็บต้นขั้วไปจนถึงการคัดแยกกล่อง ซึ่งหากระบบเปิดช่องให้รู้ได้ว่าใครเลือกใคร นั่นคือการทำลายความสง่างามของประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิง
"ไม่ใช่แค่เรื่องของ QR Code หรือไม่ใช่แค่เรื่องของบาร์โค้ด มันยังมีอะไรที่มีรายละเอียดอยู่ แล้วก็ต้องไปเทียบกับตอนสมัยปี 2549 นะครับ คนเดินผ่านด้านหลังเห็นเลย มันแค่ระดับแรกครับของการไม่ลับ ระดับสองคือเจ้าหน้าที่ตกลงรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นคนลงคะแนน นี่ระดับสองของการไม่ลับ ระดับสามที่ทุกคนถามหาเลยก็คือต้องลับในระบบ ถ้าหากว่าระบบมันเปิดตัวมันออกมาก็แปลว่าไม่ลับ" รศ.ดร.เจษฎ์ กล่าว
นอกจากนี้ รศ.ดร.เจษฎ์ ยังส่งสัญญาณเตือนไปถึงบรรดา "คอนเทนต์ครีเอเตอร์" และผู้สิทธิ์เลือกตั้งที่อยากรู้อยากลอง อย่าไปไล่ถ่ายรูปบัตรเลือกตั้งหรือรหัส QR Code เพียงเพื่อความสนุก เพราะแม้กฎหมายอาจจะยังก้ำกึ่ง แต่สิ่งที่ตามมาแน่ ๆ คือ "ความวุ่นวาย" "ผู้เล่นต้องมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย"