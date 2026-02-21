กกต.โต้ "อภิสิทธิ์" ยันบัตรประชามติปลอดภัย มีระบบป้องกันปลอมแปลงตามมาตรฐานสากล

กกต.โต้ "อภิสิทธิ์" ยันบัตรออกเสียงประชามติมีการกำหนดรหัส เครื่องหมาย หรือข้อความพิเศษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลง ตามระเบียบ พร้อมมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัย
วันนี้( 21 ก.พ. ) สำนักงาน กกต.ชี้แจงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นว่าบัตรออกเสียงประชามติไม่ปลอดภัยโดยยืนยันว่า ความเห็นดังกล่าวไม่เป็นความจริง ในบัตรออกเสียงประชามติมีการกำหนดรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรออกเสียงประชามติ และมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2565 ข้อ 68 วรรคสาม กำหนดให้ "คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจกำหนดให้มีรหัส หรือเครื่องหมาย หรือข้อความอื่นใดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษในบัตรออกเสียงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรออกเสียง" และที่สำคัญบัตรออกเสียงประชามติ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ใช้ในการลงคะแนนโดยตรงและลับ เพื่อเป็นไปตามเจตจำนงของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ
สำนักงาน กกต.ยังย้ำว่า หน้าที่ของเราคือ ทำให้การออกเสียงประชามติและการเลือกตั้งครั้งนี้สุจริต เที่ยงธรรม และเป็นไปตามกฎหมายทุกขั้นตอน