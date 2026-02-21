มาอีกโผ! “อนุทิน 2” ลงตัว ดึง 33 สส.พรรคเล็กร่วมรัฐบาล 300 เสียง “กล้าธรรม” เป็นฝ่ายค้าน

ข่าวสะพัด “อนุทิน 2” ลงตัว ดึง 33 สส.พรรคเล็กร่วมเป็นรัฐบาล 300 เสียง มีเสถียรภาพเพียงพอ และไม่กระทบโควตา รมต.ภูมิใจไทย ส่วน “กล้าธรรม” ไปเป็นฝ่ายค้านร่วมกับพรรคส้ม-ปชป. ด้านเพื่อไทยยังได้โควตา 5 กระทรวงตามเดิม “ยศชนัน” รับเก้าอี้หรือไม่ ไปตัดสินใจกันเอาเอง
วันที่ 21 ก.พ. 2569 มีรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล โดยรัฐบาลชุดใหม่ที่มี พรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำหลัก ด้วยจำนวนเสียง สส. 193 เสียง จะร่วมกับ พรรคเพื่อไทย 74 เสียง และพรรคขนาดเล็กรวมกันอีก 33 เสียง ยกเว็นพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง จะไม่เข้าร่วมรัฐบาล ส่งผลให้รัฐบาลมีเสียงสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 300 เสียง
รายงานข่าวระบุว่า โครงสร้างดังกล่าวทำให้ฝ่ายค้านประกอบด้วย พรรคประชาชน 118 เสียง พรรคกล้าธรรม 58 เสียง พรรคประชาธิปัตย์ 22 เสียง และพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง รวมเสียงฝ่ายค้านทั้งสิ้น 200 เสียง
แหล่งข่าวอธิบายเหตุผลของการสรุปตัวเลขดังกล่าววว่าเนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพเพียงพอแล้ว อีกทั้งผู้ใหญ่ในพรรคต้องการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้รัฐบาลชุดใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยหากดึงพรรคร่วมเพิ่มจะต้องแบ่งโควตารัฐมนตรีมากขึ้น ในขณะที่มีการกันตำแหน่ง รัฐมนตรีคนนอกไว้แล้ว 5 ตำแหน่ง หากเพิ่มโควตาอีกอาจกระทบต่อพรรคแกนนำอย่างภูมิใจไทย ซึ่งมี สส. ถึง 193 เสียง
สำหรับรายชื่อรัฐมนตรีคนนอกทั้ง 5 คน แหล่งข่าวระบุว่า ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ดูแลงานด้านกฎหมาย และอีกหนึ่งตำแหน่งคาดว่าจะเป็น นายปรีดี ดาวฉาย ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ส่วนโควตาคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย รายงานข่าวระบุว่ายังคงอยู่ที่ 5 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขณะที่อนาคตทางการเมืองของนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นั้น แหล่งข่าวระบุว่า เป็นการตัดสินใจภายในของพรรคเพื่อไทยเอง