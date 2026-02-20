กกต.ขอยื้อแจงปมบาร์โคดบนบัตรถึง 2 มี.ค.แต่ผู้ตรวจฯ ขยายให้แค่ 27 ก.พ.ชี้ต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์โดยเร็ว

ผู้ตรวจการแผ่นดินอนุญาต กกต.ขยายเวลายื่นแจง ปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ถึงแค่ 27 ก.พ.หลัง กกต.ขอขยายออกไปเป็น 2 มี.ค.อ้างมีรายละเอียดจำนวนมาก
วันนี้(20ก.พ.)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งว่า สำนักงานฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงาน กกต.ขอขยายระยะเวลาในการยื่นคำชี้แจงพร้อมเอกสารหลักฐานกรณีมีผู้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการจัดพิมพ์บาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งซึ่งอาจทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจนรู้ได้ว่าลงคะแนนให้กับผู้ใด พรรคการเมืองใด เข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มาตรา 96 หรือไม่ ออกไปอีก 7 วัน จากกำหนดเดิมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดจำนวนมาก
ภายหลังการพิจารณาในวันเดียวกัน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้หารือร่วมกันแล้ว เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสาธารณชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์โดยเร็ว
อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 25 วรรคหนึ่ง (1) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มีหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ตรวจการแผ่นดินจะดำเนินกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง และพิจารณาวินิจฉัยตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอยืนยันว่าจะดำเนินการพิจารณาเรื่องนี้ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรอบคอบ เพื่อคุ้มครองสิทธิและรักษาประโยชน์ของประชาชน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างสูงสุด