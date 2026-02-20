นายกฯ มอบ "พิพัฒน์" เจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดรอมฎอน ขอพรให้พี่น้องมุสลิมประสบความสำเร็จและสันติสุข

นายกฯ มอบ รองนายกฯ "พิพัฒน์" เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ปี ฮ.ศ. 1447 ขอพรให้พี่น้องมุสลิมไทยประสบความสำเร็จและสันติสุข
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ ถนนรามคำแหง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน ประจำปี พ.ศ.2569 (ฮ.ศ. 1447) โดยมีนายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรุณ บุญชม จุฬาราชมนตรี ผู้แทนเอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และตัวแทนมุสลิมเข้าร่วมงาน
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน เดือนรอมฎอน เป็นเดือนแห่งการปฏิบัติศาสนกิจสำคัญของพี่น้องชาวมุสลิม ที่จะได้น้อมจิตระลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ที่องค์พระอัลเลาะห์ได้ประทานให้ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความศรัทธา รวมทั้งถือศีลอด ฝึกความอดทน ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์และยังได้ร่วมสร้างสังคมแห่งความเอื้ออาทร ด้วยการบริจาคทาน และแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งนับเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างสังคมแห่งสันติสุข
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมพี่น้องชาวมุสลิมทุกคนที่มีจิตมุ่งมั่นในการปฏิบัติศาสนกิจ ถือศีลอดในช่วงเวลาแห่งเดือนรอมฎอน เพื่อดำรงคุณค่าความดีงาม และวิถีปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมสืบไป
“ในโอกาสอันเป็นมงคลเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1447 นี้ ขอพรอันประเสริฐแห่งองค์พระผู้อภิบาล โปรดประทานความเมตตา ความอิ่มเอมใจ และพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ แก่พี่น้อง มุสลิมชาวไทยทุกท่าน พร้อมทั้งขอให้ดุอาอ์ของทุกท่านสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการ ขอความสันติสุข ความสวัสดี ความเจริญ จงประสบแก่ทุกท่าน” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว
ทั้งนี้ จุฬาราชมนตรี กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างสูงที่แสดงความมีไมตรีจิต กรุณาให้เกียรติจัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่พี่น้องชาวมุสลิมและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีมอบของที่ระลึกแก่จุฬาราชมนตรี และร่วมรับประทานอาหาร ก่อนเดินทางกลับ