“ลูกกอล์ฟ” เลขาฯ พรรครักชาติโต้กัมพูชา อย่ามโนภาพถ่ายดาวเทียม กล่าวหาไทยรุกล้ำ

“ลูกกอล์ฟ ฐิติพันธุ์ เกยานนท์” เลขาธิการพรรครักชาติ โต้กัมพูชา อย่ามโนภาพถ่ายดาวเทียม กล่าวหาไทยรุกล้ำ ยันคอนเทนเนอร์คือกำแพงป้องกันการรุกรานต่างหาก
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 น. นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ (ลูกกอล์ฟ) เลขาธิการพรรครักชาติ กล่าวถึงกรณี นายกรัฐมนตรีกัมพูชา “ฮุน มาเนต” ใช้ภาพถ่ายดาวเทียม กล่าวหาไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชา โดยระบุว่า กัมพูชาพยายามใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งมีภาพตู้คอนเทนเนอร์และรั้วลาดหนาม เป็นเครื่องมือในการกล่าวหาไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชานั้น ความจริงพื้นที่ดังกล่าว ประเทศไทย เคยให้เป็นพื้นที่ลี้ภัย จากสงครามกลางเมืองของกัมพูชา ในยุคเขมรแดง แต่วันนี้ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน สิ่งที่กัมพูชาเรียกว่าการรุกล้ำ แท้จริงแล้ว คือ กำแพงป้องกันการละเมิดอธิปไตยของไทยต่างหาก
“ประเด็นล่าสุดที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา ฮุน มาเนต กล่าวหาว่าประเทศไทยนั้น ลุกล้ำดินแดนของกัมพูชา โดยมีภาพถ่ายจากดาวเทียม ว่าประเทศไทยมีทั้งคอนเทนเนอร์ มีทั้งลวดสายที่ไปตั้งอยู่ในดินแดนของกัมพูชา ...ผมอยากจะบอกว่าสำหรับประเทศไทย ประเทศไทยก็จะแจ้งบอกกลับไปว่า จริง ๆ แล้วเราไม่ได้ต้องการที่จะไปอยู่ตรงนั้น เพื่อที่จะไปรุกล้ำ ดินแดนตรงนั้นจริง ๆ เป็นดินแดนที่ไทยอนุญาตให้ชาวกัมพูลาลี้ภัยในอดีต ณ วันนี้มีคอนเทนเนอร์ มีรั้วลาดหนามอยู่ตรงนั้น เพื่อป้องกันการลุกล้ำของกัมพูชาในครั้งต่อไป” นายฐิติพันธุ์ กล่าว
ทั้งนี้ เลขาธิการพรรครักชาติ ยังกล่าวถึงกรณีที่กำลังจะมีประเทศมหาอำนาจเข้ามาแทรกแซง อีกด้วยว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องเพื่อนบ้าน 2 ประเทศ คือ ไทย-กัมพูชา ซึ่งต้องคุยกันให้จบ ไม่จำเป็นต้องดึงตัวละครอื่น อย่างสหรัฐฯ หรือ ฝรั่งเศส เข้ามาให้เรื่องบานปลายเหมือนในอดีต
“เราไม่ได้ต้องการที่จะสร้างความขัดแย้งกับประเทศกัมพูชา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งกัมพูชาและไทย ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน ไม่จำเป็นจะต้องเรียกนานาชาติ เช่น อเมริกา หรือฝรั่งเศส เข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้วย เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา” เลขาธิการพรรครักชาติ กล่าว
นอกจากนี้ นายฐิติพันธุ์ กล่าวถึงเรื่องเขตแดน ที่จะต้องจบให้ได้เร็วที่สุด เพราะทั้งไทยและกัมพูชา ต่างมีจุดยืน ที่ไม่อาจถอยได้ แต่ความท้าทายคือ จะทำอย่างไรให้ผลประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทั้ง 2 ประเทศ โดยไม่ต้องมีการสูญเสียเลือดเนื้อไปมากกว่านี้
“ปัญหาที่สำคัญที่สุด ซึ่งทั้งสองประเทศควรจะร่วมกันแก้ปัญหาวันนี้เลย ก็คือเรื่องของชาวกัมพูชาที่ไม่มีบ้านอยู่หลังจากเกิดสงคราม ณ วันนี้มีอยู่พันกว่าบ้านที่เขาไม่มีสถานที่พักอาศัย ผมอยากให้ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาร่วมกันหาทางออกให้ชาวกัมพูชาที่ไม่มีบ้านอยู่ ตอนนี้มีที่พักอยู่ พักอาศัย สามารถที่จะทำมาหากินได้ชั่วคราวในระยะเวลาที่ยังมีปัญหากัน ส่วนในเรื่องของเขตแดน ผมแนะนำว่าเป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะในที่สุดแล้ว ประเทศไทยก็มีจุดยืนที่ชัดเจน ประเทศกัมพูชาก็มีจุดยืนที่ชัดเจน เราควรจะร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหา เพื่อผลประโยชน์ที่สูงสุดสำหรับทั้งสองประเทศครับ” นายฐิติพันธุ์ เกยานนท์ เลขาธิการพรรครักชาติ กล่าวทิ้งท้าย