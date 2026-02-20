"บัวแก้ว" ส่ง "สุริยา จินดาวงษ์" เอกอัครราชทูตฯวอชิงตัน เข้าสังเกตการณ์ เก็บข้อมูล เวทีคณะกรรมการสันติภาพโดนัลด์ ทรัมป์

กระทรวงการต่างประเทศ แจงความคืบหน้า ต่อ "คณะกรรมการสันติภาพ" หลังได้รับคำเชิญจากสหรัฐฯเมื่อ 19 ม.ค. ระบุ อยู่ในช่วงจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ส่ง "สุริยา จินดาวงษ์" เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน" เข้าร่วมในฐานะผู้แทนไทย สังเกตการณ์และติดตามพัฒนาการ เหตุไทยยังอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษารายละเอียด เชื่อจะเป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาของไทยอย่างรอบด้าน
วันนี้ (20 ก.พ.2569) มีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand แจ้งความคืบหน้า ในส่วนของรัฐบาลไทย ต่อการสมัครเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสันติภาพ (Inaugural Meeting of the Board of Peace) หลังได้รับคำเชิญเมื่อ 19 ม.ค.2569
ใจความว่า ตามที่สหรัฐฯ ได้จัดการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการสันติภาพ (Inaugural Meeting of the Board of Peace) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Donald J. Trump Institute of Peace กรุงวอชิงตัน ซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นประธาน และได้เชิญนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมด้วย นั้น
โดยที่ไทยอยู่ในช่วงระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ "นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน" ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
"เพื่อร่วมสังเกตการณ์และติดตามพัฒนาการเกี่ยวกับคณะกรรมการสันติภาพ ซึ่งไทยยังอยู่ระหว่างพิจารณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการสันติภาพดังกล่าว"
ทั้งนี้ การเข้าร่วมการประชุมข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อการรับทราบพัฒนาการและทิศทางการดำเนินการของคณะกรรมการสันติภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของไทยในเรื่องนี้อย่างรอบด้านต่อไป
เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2569 กระทรวงการต่างประเทศไทย ระบุว่า ไทยได้รับเชิญเข้าร่วมข้อริเริ่มของสหรัฐอเมริกาเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ
ประเทศไทยได้รับหนังสือเชิญจากนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict และข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
ในหลักการ ไทยยินดีกับข้อริเริ่มใด ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางและความพยายามดำเนินการด้านมนุษยธรรม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์ และหวังว่าข้อริเริ่มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวปาเลสไตน์และได้รับการสนับสนุนโดยประเทศในภูมิภาค
ไทยยืนยันการสนับสนุนความพยายามที่ดำเนินการอยู่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุแนวทางสองรัฐ ที่มีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันอย่างสันติและมีความมั่นคง บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง.