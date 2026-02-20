“ธนกร” บุกสงขลา ชูนโยบาย ‘ฝ่า ฟัน ดึง ดัน’ ผลักดันเครื่องแกงใต้ หัวใจสำคัญอาหารปักษ์ใต้ ก้าวสู่ตลาดโลก!

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางดวงดาว ขาวเจริญ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุรพล ปลื้มใจ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเครื่องแกงบ้านช่างแก้ว ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงใต้ และวางแนวทางยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ตลาดสากล โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายคณบดี สัมพัชนี อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และนางสาววรรณี พุฒแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ให้การต้อนรับ
นายธนกร เปิดเผยว่า ตลาดซอสและเครื่องปรุงในไทย ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 71,000 ล้านบาท ซึ่งเครื่องแกงถือเป็นส่วนหนึ่งของตลาดดังกล่าว และยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก โดยเฉพาะเครื่องแกงใต้ที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอาหารปักษ์ใต้ มีรสจัด เผ็ดร้อน หอมสมุนไพร และกำลังได้รับความนิยมทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ชื่นชอบอาหารไทย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งมีความต้องการเครื่องแกงสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยในต่างแดนและร้านอาหารไทย
สำหรับอำเภอคลองหอยโข่ง ถือเป็นแหล่งผลิตเครื่องแกงใต้ที่สำคัญของจังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง มีสมาชิกและผู้ผลิตกว่า 100 คน ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมวางเป้าหมายในการยกระดับ "เครื่องแกง" จากระดับท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมผ่านโครงการต่าง ๆ ที่หลากหลาย มุ่งเน้นเปลี่ยนผ่านจาก "กลุ่มผลิตดั้งเดิม" สู่ "อุตสาหกรรมชุมชน ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม" เพื่อเจาะตลาดออนไลน์ และตลาดต่างประเทศ
ขณะที่การรับฟังความต้องการและปัญหาอุปสรรคของผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องแกง เช่น เครื่องแกงส้ม เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงเผ็ด พะแนง แกงไตปลา ฯลฯ พบความต้องการพัฒนาที่สำคัญ ดังนี้
• ด้านนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดสู่ "เครื่องแกงผง"
• ด้านเทคโนโลยีการผลิต ความต้องการเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตที่ทันสมัย
• ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GHP/GMP
“การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตเครื่องแกงตามนโยบาย "ฝ่า ฟัน ดึง ดัน" ของผมคือ 'ฝ่า' ข้อจำกัดเดิม ๆ โดยเฉพาะอายุการเก็บรักษา เพื่อต่อยอดสู่ "เครื่องแกงผง" ที่ต้องอาศัยการวิจัยและเทคโนโลยีแปรรูปขั้นสูง 'ฟัน' ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่สูง โดยกระทรวงฯ พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอาคารสถานที่ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GHP/GMP และพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปพร้อมปรุง (Ready to Cook) 'ดึง' เสน่ห์สร้างแรงจูงใจ ดึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ ๆ และ 'ดัน' ผลงานความสำเร็จที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ อาทิ มผช. อย. ควอลิตี้ อวอร์ด เพื่อยกระดับสู่มาตรฐานฮาลาล เป็นโมเดลต้นแบบแก่วิสาหกิจชุมชนอื่น ๆ เพื่อก้าวตามต่อไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปิดท้าย