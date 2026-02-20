ย้อนแย้งอีกแล้ว! แห่ถามพรรคส้มล้มปฏิทินประกันสังคม แต่ตัวเองดันใช้ภาษีทำปฏิทินพีอาร์ผลงาน

ชาวเน็ตแห่ถามพรรคส้ม ตีล้มปฏิทินประกันสังคม แต่คนของพรรค กลับใช้เงินภาษีทำปฏิทินโชว์ผลงานตัวเอง พบปี 66 ใช้เงินจัดสรรจากกองทุนพัฒนาพรรคการเมือง 4 ล้านพิมพ์ 3 แสนฉบับแจก
วันนี้ (20ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากประเด็นดราม่า การทำปฏิทินของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งทีมประกันสังคมก้าวหน้า นำโดยนายษัษฐรัมย์ ธรรมบุตรดี นางสาวธนพร วิจันทร์ รวมถึง นางสาวรักชนก ศรีนอก และ สหัสวัต คุ้มคง และกลุ่ม สส.พรรคประชาชน ออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกการจัดทำปฏิทินของสำนักงานประกันสังคม เพราะมองว่าเป็นการใช้เงินของผู้ประกันตนไปทำในสิ่งที่ไม่จำเป็น ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคม ได้มีการชี้แจงว่า ปฏิทินยังมีความจำเป็นอยู่ อีกทั้งที่ผ่านมา นอกจากจะบอกวัน เดือน ปี แล้ว ปฏิทินดังกล่าวยังใช้เป็นช่องทางสื่อสารสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนมาตรต่างๆ ด้วย โดยใช้งบประมาณราวๆ 50 ล้านบาท อย่างไรก็ตามประเด็นดราม่าหนักขึ้น จนมีการเปิดรับฟังความเห็นจากผู้ประกันตนว่า ยังมีความต้องการปฏิทินอยู่หรือไม่ ผลปรากฏว่า ร้อยละ 62 ไม่ต้องการทำปฏิทินประกันสังคม ส่วนอีกร้อยละ 38 ยังต้องการปฏิทิน ทั้งนี้สุดท้าย ปี 2569 สำนักงานประกันสังคมก็ไม่ได้จัดพิมพ์ปฏิทินแต่อย่างใด
และล่าสุดวันที่ 20 ก.พ. 2569 ปรากฏข่าวดราม่าว่า นายวีระเดช ภู่พิสิฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จากพรรคประชาชน มีการจัดทำปฏิทินออกมาแจกเช่นเดียวกัน จึงทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมในการนำงบประมาณแผ่นดินมาทำปฏิทิน โดยเฉพาะความเหมาะสมในด้านจุดยืนของพรรคประชาชนที่ไม่สนับสนุนให้นำงบฯ มาทำปฏิทิน เพราะมองว่าไม่มีความจำเป็นแล้วในยุคปัจจุบันที่ประชาชนสามารถดูปฏิทินผ่านโทรศัพท์มือถือได้แล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ตั้งแต่สมัยเป็นพรรคก้าวไกล พรรคเคยมีการจัดทำปฏิทิน ปี 2567 ซึ่งเผยแพร่ผลงานของพรรค และสส.พรรค ด้วย โดยในการจัดทำปฏิทินดังกล่าว ระบุว่าได้รับการอุดหนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง ซึ่งเป็นเงินที่มาจากภาษีของประชาชนจำนวน 4,892,040 บาท และมีการจัดพิมพ์ 300,000 ฉบับ เมื่อ 1พ.ย.66 โดยบริษัทสำนักพิมพ์สื่อตะวัน จำกัด เป็นผู้ผลิต