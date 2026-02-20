รัฐบาลขับเคลื่อนศก.ดิจิทัล ดัน SME ไทยขายออนไลน์ผ่าน Shopee–TikTok ยอดพุ่ง 2,384 ล. โต 370%

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล ดัน SME ไทยขายออนไลน์ผ่าน Shopee–TikTok สร้างยอดกว่า 2,384 ล้านบาท โตพุ่ง 370%
วันที่ (20 กุมภาพันธ์ 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) กระทรวงพาณิชย์ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างต่อเนื่อง ผลักดันผู้ประกอบการ SME ไทยใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและโซเชียลคอมเมิร์ซยอดนิยมอย่าง Shopee และ TikTok เป็นช่องทางหลักในการขยายตลาด สร้างรายได้ และเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ
รองโฆษกฯ กล่าวว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพ SME ไทยให้แข่งขันได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านโครงการส่งเสริมต่าง ๆ อาทิ Online Marketing Genius (OMG), Digital Village, Smart Local, MOC Biz Club และ The Influencer Journey ควบคู่การพัฒนาทักษะดิจิทัล การทำคอนเทนต์ การไลฟ์ขายสินค้า และการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่างครบวงจร
จากผลการดำเนินงานปี 2568 พบว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการของกรมฯ สามารถสร้างยอดขายบนสองแพลตฟอร์มรวมกว่า 2,384 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 370% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็น
Shopee มียอดขายรวม 1,061.2 ล้านบาท จากผู้ขาย 1,209 ราย เพิ่มขึ้น 425.59%
TikTok Shop มียอดขายรวม 1,322.8 ล้านบาท จากผู้ขาย 454 ราย เพิ่มขึ้น 314.68%
ทั้งนี้ โครงสร้างยอดขายสะท้อนความต้องการตลาดออนไลน์อย่างชัดเจน โดยบน Shopee สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG) มียอดขายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 44.56 รองลงมาคือแฟชั่น ร้อยละ 27.14 ไลฟ์สไตล์ ร้อยละ 26.56 และอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 1.31 ขณะที่ TikTok Shop สินค้า FMCG ครองสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 66.67 ตามด้วยไลฟ์สไตล์ ร้อยละ 20.37 แฟชั่น ร้อยละ 9.88 และอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 3.09
รองโฆษกฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากการพัฒนาผู้ประกอบการแบบครบวงจร ตั้งแต่การเสริมทักษะดิจิทัล การทำคอนเทนต์ การไลฟ์ขาย การเชื่อมโยงหน้า Landing Page ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการขายร่วมกับแพลตฟอร์ม ทำให้ SME ไทยสามารถ “ขายได้จริง มีกำไรจริง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน”
รัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเดินหน้าส่งเสริม SME ไทยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการขยายตลาด เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมสนับสนุนการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของภาคเอกชนไทยควบคู่กันไป