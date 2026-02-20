"นฤมล” สั่งปิด 6 โรงเรียน อ.คุระบุรี จ.พังงา หลังเหตุยิงใกล้ รร.บ้านบางหว้า ยังจับคนร้ายไม่ได้ กำชับ ทั่วประเทศเข้มเฝ้าระวังพฤติกรรมเลียนแบบ

“รมว.นฤมล” สั่งปิด รร.บ้านบางหว้า จ.พังงา หลังเหตุยิงกันดับคาซอยใกล้โรงเรียน ยังล่าตัวมือปืนไม่ได้ ย้ำความปลอดภัยต้องมาก่อน เตือนสถานศึกษาทั่ว ปท.เข้มแผนเผชิญเหตุ สกัดพฤติกรรมเลียนแบบ
เมื่อวันที่ (20 ก.พ. 2569) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่หมู่ที่ 9 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนหลายแห่งสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงนักเรียน ครู และผู้ปกครองอย่างมาก
ศ.ดร.นฤมล ระบุว่า ทันทีที่ได้รับรายงาน ได้ประสานไปโรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา ในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จำนวน 16 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุจำนวน 5 โรงเรียน ปัจจุบันได้ประกาศปิดการเรียนการสอนแล้วจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่รร.บ้านหินลาด รร.บ้านเตรียม รร.บ้านสวนใหม่รร.บางหว้า รร.บ้านห้วยทรัพย์ฯ รร.บ้านทับช้าง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ สำหรับการเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 23 ก.พ. 2569 นั้น หากสถานการณ์คลี่คลายและเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมความปลอดภัยในพื้นที่ได้ ทางโรงเรียนจะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ แต่หากยังมีความเสี่ยงจะมีการพิจารณามาตรการเพิ่มเติมโดยยึดหลักปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสำคัญ
ศ.ดร.นฤมล ยังฝากถึงสถานศึกษาทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังความปลอดภัยภายในและโดยรอบสถานศึกษา โดยเฉพาะการสังเกตพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเลียนแบบเหตุรุนแรง (Copycat Behavior) ซึ่งมักเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญ และอาจสร้างความสูญเสียซ้ำแบบเหตุการณ์ที่จังหวัดสงขลา จึงขอให้ทุกโรงเรียนทบทวนแผนเผชิญเหตุ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัย ประสานผู้ปกครอง และดูแลสภาพจิตใจนักเรียนอย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเรา