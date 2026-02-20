“ไอติม” แจงปมสุขภาพฟัน ยันภาพเก่ารักษาเรียบร้อย ขอสื่อหยุดขยี้เอาเวลาไปตรวจสอบอำนาจรัฐ

โฆษกพรรคส้ม แจงปม “ทันตแพทย์” วิจารณ์สุขภาพฟัน ยันเป็นภาพเก่าในอดีต ย้ำรักษาเรียบร้อยแล้ว วอนสื่อหยุดขยี้ เพื่อเอาเวลาไปตรวจสอบอำนาจรัฐ
วันนี้ (20 ก.พ. 2569) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่มีทันตแพทย์วิจารณ์เรื่องสุขภาพฟันว่า ตอนแรกผมตั้งใจจะไม่สื่อสารกับสาธารณะในประเด็นนี้ แต่ในช่วง 1 วันที่ ผ่านมา ผมเห็นมีสำนักข่าวหลักบางแห่งและเพจต่างๆได้มีการนำเสนอ ข่าวเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสุขภาพฟันของผม โดยนำภาพเก่าจากในอดีต กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่ง ผมยอมรับว่า ผมเคยมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟัน ที่ต้องอาศัยการพบแพทย์ที่ ถี่กว่าค่าเฉลี่ย แต่ภาพที่ถูกนำเสนอ ณ เวลา นี้ เป็นภาพเก่าจากในอดีตในห้วงเวลาหนึ่ง โดยผมได้เข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยมาสักพักแล้ว
ข้อทักท้วงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ ผมพร้อมรับฟัง แก้ไข และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเสมอ ผมหวังแต่เพียงว่า เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว การนำเสนอประเด็นนี้จะยุติ เพื่อให้ผมและทุก ภาคส่วน (รวมถึงสื่อมวลชนที่นำเสนอประเด็นนี้) ได้ใช้เวลาเต็มที่ในการ ตรวจสอบผู้มีอำนาจทุกฝ่าย (เช่น กกต. รัฐบาล พรรคการเมือง) ต่อไป เพื่อเป้าหมายสำคัญในการปกป้องประโยชน์สาธารณะของประชาชน