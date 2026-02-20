สภาผู้บริโภคร้องศาล ปค.เบรกผังเมือง กทม.ชี้กระบวนการรับฟังมิชอบ ลักไก่เวนคืนที่ดินสร้างคลอง-อุโมงค์ระบายน้ำ

สภาผู้บริโภคร้องศาลปกครองเบรกการจัดทำร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ชี้กระบวนการจัดทำและรับฟังความคิดเห็นประชาชนไม่ชอบด้วยกฎหมาย แฉ กทม.ลักไก่เวนคืนที่ดินชาวบ้าน โดยอ้างเพื่อสร้างคลองและอุโมงค์ระบายน้ำทดแทนการกำหนดโซนพื้นที่แก้มลิงรับน้ำท่วมที่หายไป
วันนี้( 20 ก.พ.) สภาผู้บริโภค นำโดยนายก้องศักดิ์ สหศักดิ์มนตรี อนุกรรมการด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย และนายโสภณ หนูรัตน์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองและพิทักษ์ผู้บริโภค พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริโภคในเขตพื้นที่บางขุนเทียน จอมทอง พญาไท และวัฒนา ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดทำร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 ยื่นฟ้อง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมโยธาและผังเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร และสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร ต่อศาลปกครองกลาง เนื่องจากร่วมกันดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 และการดำเนินการรับฟังความเห็นประชาชนและกระบวนการมีส่วนร่วมไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ
โดยขอให้ศาลคำพิพากษาสั่งเพิกถอนการดำเนินการรับฟังความเห็นประชาชนและกระบวนการมีส่วนร่วม ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งห้าจัดทำไปแล้วในช่วงปี 2566 ทั้งหมด และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดกลับไปเริ่มต้นดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2562 และประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่องหักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอให้ประชาชนส่วนใหญ่สามารถรับรู้ได้อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
นายก้องศักดิ์ สหศักดิ์มนตรี กล่าวว่า ร่างผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับปรับปรุง ครั้งที่4 นี้ จะมีผลกระทบต่อประชาชน กทม.อย่างมาก เพราะเป็นการเวนคืนที่ดินตีหัวชาวบ้านโดยไม่รู้ตัว โดยที่ ผู้บริหารกทม ไม่เคยบอกความจริงกับประชาชนโดยเฉพาะ การกำหนดโซนพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำท่วมลดจำนวนอย่างผิดปกติ โดยในพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันตกและใต้ โซนพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหายหมด และกำหนดเป็นโซนพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลางแทน ขณะที่ในพื้นที่ กทม.ฝั่งตะวันออก เหลือโซนพื้นที่ประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพียงเล็กน้อย โดย กทม.อ้างว่า จะทดแทนด้วยการสร้างคลองระบายน้ำ 200กว่าสาย พร้อมอุโมงค์ยักษ์ระบายน้ำ ซึ่งเป็นเรื่องเวนคืนที่ดินทั้งนั้นที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยรู้
ดังนั้นจำเป็นต้องมีการออกแบบจัดทำผังเมืองใหม่ เพราะ การจัดทำร่างผังเมืองฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 นี้ เป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้ของประชาชนมาตั้งแต่ต้น ผังเมือง กทม.นี้ใครเขียนขึ้นมา และรับฟังความเห็นจากใคร ในเมื่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีส่วนได้เสียใน กทม. มีเพียง 0.5เปอร์เซ็นของประชากร กทม.ทั้งหมด เลวร้ายการจำนวนประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งใน กทม.อีก ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ารังเกียจมาก แต่ กทม.ยังจะดันทุรังทำต่อ สภาผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องมาร้องขอให้ศาลระงับการดำเนินการดังกล่าว และให้ กทม.และกรมโยธาและผังเมือง กลับไปดำเนินการใหม่ให้กระบวนการมีส่วมร่วมของประชาชนเป็นไปตามกฎหมาย