"พี่ศรี" ร้อง กกต.ส่งศาลยุบพรรคส้ม เมินลงดาบ สส.ทำผิดศีลธรรมก่อคดีข่มขืน แถมส่งลงสมัคร สส.

'ศรีสุวรรณ' ร้อง กกต.ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาชน เมินลงดาบสมาชิกที่กระทำผิดศีลธรรมก่อคดีข่มขืนหญิงสาว ผิดมาตรา 45 พ.ร.ป.พรรคการเมือง ซ้ำยังส่งลงสมัคร สส.
วันนี้ (20ก.พ.) นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน ได้ยื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชน กรณีสมาชิกของพรรคและผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.มหาสารคาม ถูกศาลฎีกามีคำพิพากษาฐานข่มขืนกระทำชำเรา ต้องจำคุก 2 ปี 8 เดือนนั้น ถือว่าพรรคประชาชนกระทําการอันเข้าข่ายส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้สมัคร สส.ดังกล่าว กระทําการที่เป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นข้อห้ามตามมาตรา 45 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่ ทั้ง ๆ ที่มีผู้ที่เตือนมานานแล้ว หากเข้าข่ายให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรค ตามมาตรา 92 (3) ต่อไป
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากศาลจังหวัดมหาสารคามได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่ 18 ก.พ.2569 ที่ผ่านมาในคดีที่ 7841/2568 ลงวันที่ 15 ก.ย.2568 ซึ่งเป็นคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดมหาสารคามเป็นโจทก์ฟ้อง นายธีระวัฒน์ พรรณะ ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน เขต 1 จ.มหาสารคาม ฐานข่มขืนกระทำชำเรา โดยใช้กำลังประทุษร้าย ขณะที่ผู้เสียหายอยู่ในอาการสะลืมสะลือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่องจากฤทธิ์ยาซึ่งจำเลยให้ผู้เสียหายรับประทานแล้ว จนสำเร็จความใคร่ โดยผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วว่ากระทำจริง จึงมีคำพิพากษาให้จำคุก 4 ปี แต่มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี 8 เดือน และให้ชดใช้เงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี แก่ผู้เสียหาย
นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว เป็นเรื่องที่สังคมไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม ซึ่งพรรคประชาชนและกรรมการบริหารพรรคย่อมรู้มาตั้งแต่ต้น เพราะเคยมีผู้บอกกล่าวหรือทักท้วงมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่ควรมีมติส่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สมัคร สส.เขต 1 จ.มหาสารคาม แต่พรรคประชาชนกลับเพิกเฉย ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาชนจงใจที่จะส่งเสริม สนับสนุนการกระทำของบุคคลดังกล่าว อันถือได้ว่าเป็นการคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ซึ่งเป็นข้อห้ามตามมาตรา 45 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 โดยชัดแจ้ง ซึ่งการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าวกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าให้ กกต.เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสั่งยุบพรรคดังกล่าว ตามมาตรา 92 (3) ของกฎหมายดังกล่าวต่อไป
ด้วยเหตุดังกล่าวองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน จึงนำความพร้อมพยานหลักฐาน สำเนาคำพิพากษามายื่นร้องเรียนชี้เบาะแสให้นายทะเบียนพรรคการเมืองและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อสอบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคการเมืองที่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 45 ประกอบมาตรา 92 (3) แห่ง พรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ตามครรลองของกฎหมายต่อไป