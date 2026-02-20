‘ชาญชัย’ ยื่นผู้ตรวจฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญฟัน กกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง โทษหนักติดคุก-ชดใช้ 8 พันล้าน

‘ชาญชัย’ ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลรัฐธรรมนูญ เอาผิด กกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ละเมิดสิทธิปชช.ทำได้ผลการเลือกตั้งไม่สุจริต เหน็บ กกต.เลือก จะเอาคอพาดเขียงแบบไหน แต่ที่แน่ๆ ติดคุก – ชดใช้ 8 พันล้าน
วันนี้( 20 ก.พ.) นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีตสส.นครนายก ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามมาตรา 46 พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561 กรณีการดำเนินการของกกต.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส.เป็นการทั่วไป ตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร 2568 มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก กกต.มีการพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ทำให้เกิดผลการเลือกตั้งที่ไม่สุจริต เที่ยงธรรม โปร่งใส
นายชาญชัย กล่าวว่า ตนมายื่นในฐานะประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิเพราะการทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งของกกต.ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ที่กำหนดให้การลคะแนนเลือกตั้งต้องเป็นไปโดยตรงและลับ ขณะเดียวกันยังขัดพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.มาตรา 96 ที่กำหนดห้ามไม่ให้มีการทำเครื่องหมายที่เป็นที่สังเกตไว้บนบัตรเลือกตั้ง จึงมายื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากภายใน 60 วัน ผู้ตรวจการฯ ยังไม่ดำเนินการ ประชาชนก็สามารถยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ซึ่งตนมองว่าเรื่องนี้เป็นการทุจริตการเลือกตั้งเหมือนในอดีตที่ตนเคยจับได้เมื่อปี 2554 แม้ว่าบัตรเลือกตั้งไม่มีบาร์โค้ด แต่กรรมการประจำหน่วยเป็นคนเอาบัตรไปกาให้ ส่วนของปีนี้เป็นเรื่องของการมีบาร์โค้ด ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนให้กับผู้ใดได้ ทั้งๆ ที่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ส่งให้ประชาชนตามหนังสือแจ้งเจ้าบ้านก็ไม่มีบาร์โค้ด แต่บัตรที่ใช้จริงกลับมีบาร์โค้ดถือเป็นการละเมิดสิทธิประชาชนทั้งประเทศ โดยหลักฐานที่นำมาให้ผู้ตรวจการฯ มีเยอะมาก และจะมีการเปิดเผยอีกชุดใหญ่
“วันนี้หลักฐานปรากฏชัด รู้หมดเลยว่าไปกาให้ใคร ทั้งที่ในกฎหมายห้ามไม่ให้ทำสัญลักษณ์ในบัตร และให้การลงคะแนนเป็นความลับ ห้ามไม่ให้ผู้อื่นรู้ว่าเราไปใช้สิทธิกาให้ใคร เพราะเป็นเอกสิทธิของเรา แต่กลับถูกกกต.ปู้ยี่ปู้ยำ กกต.จะอ้างว่า บริษัทเป็นคนทำ ถ้าเป็นอย่างนั้น กกต.จ้างเขาพิมพ์บัตรและเขาพิมพ์เกินมา คุณต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ เพราะมันละเมิดและผิดกฎหมาย ตอนนี้กกต.มีอยู่ 2 อย่างคือ ติดคุก กับชดใช้ 8 พันล้านบาท ถ้าจะให้เลือกตั้งใหม่ก็ต้องให้กกต.ชดใช้ทั้งทางอาญาและแพ่ง ไม่ใช่ว่าเลือกตั้งใหม่แล้วเอาเงินภาษีเราไปผลาญเล่น กกต.ต้องรับผิดชอบ เพราะคุณมีอำนาจหน้าที่ คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำผิด นี่คือสิ่งที่ผมมายื่น และคดีญาญา แพ่งจะตามมาแน่นอน” นายชาญชัย กล่าว
นายชาญชัย กล่าวต่อว่า บางคนบอกว่า การจะรู้ได้ต้องรอให้ศาลสั่ง แต่จริงๆ ไม่ใช่ ศาลสั่งหรือกกต.ก็รู้ไม่ได้ว่ากาให้ใคร เพราะกฎหมายห้ามเลย สมมติว่าตอนนี้เกิดเรื่องแล้วศาลสั่งเรียกเอกสารก็จะทำให้รู้หมดเลย เพราะคุณไปทำสัญลักษณ์ไว้ เรื่องนี้ไม่มีอะไรมาก หลักฐานมีอยู่ 3 ใบเท่านั้นเอง ซึ่งตนมีหลักฐานหมด แล้วใครที่บอกว่า “ไม่ใช่” เดี๋ยวตนจะขนหลักฐานมาเรียงให้ดู เรื่องนี้ไม่มีอะไรยาก เราให้ความรู้กับประชาชน ประชาชนก็จะได้เรียนรู้ว่าสิทธิของตัวเองถูกกระทำโดยขัดรัฐธรรมนูญ และก่อให้เกิดความเสียหาย และอันตราย เพราะบางคนไปรับเงินแล้วไม่กาลงคะแนนให้เขา แล้วเรื่องเลือกตั้ง ก็จะมีเรื่องการทุจริตตามมาอีก ครั้งนี้เอาให้สะอาดเสียที อย่าให้มีโจร มีมาร มาปกครองบ้านเมือง ขอให้คุณธรรมกลับมา ตนไม่มีอะไร ต้องการแค่ระบบคุณธรรม ความถูกต้อง กฎหมายเป็นกฎหมาย จึงต้องเอาความจริงมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้
เมื่อถามว่า กกต.ต้องระงับการประกาศรับรองผลก่อนหรือไม่ นายชาญชัย กล่าวว่า สุดแล้วแต่ กกต.จะทำอะไรก็แล้วแต่กกต. จะเอาคอขึ้นเขียงแบบไหน หรือจะเอาตัวรอดแบบไหน ตนก็ยังมองไม่ออก ในเมื่อกกต.ทำผิด ก็ต้องรับกรรม กรรมจะตามมาเช็คบิลคนที่ทำผิด ตนบอกแล้วว่า จะลุกขึ้นมาในวันที่มีคนทำให้บ้านเมืองเสียหาย แล้ววันนี้ก็มีคนทำให้บ้านเมืองเสียหายมาก จึงต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเอง