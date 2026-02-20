ส.ป.ก. เอาจริง ! ร่อนหนังสือด่วนถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ สั่ง ส.ป.ก.จังหวัด “ไล่เช็คบิล” ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ - ถือครอง โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ออกหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ กำชับ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบการถือครองที่ดินเข้มงวด หลังปรากฏข่าวการนำที่ดินไปจัดคอนเสิร์ต และการบุกรุกพื้นที่ในจังหวัดสระบุรีเพื่อสร้างที่พักสงฆ์และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
จากกระแสข่าวที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์และรายการข่าวทีวี ที่เปิดโปงขบวนการรุกที่ดิน ส.ป.ก. ผิดประเภทในหลายพื้นที่ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ขยับตัวครั้งใหญ่ “ไม่นิ่งเฉย” เรียกคืนสมบัติชาติและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้กลับมาเป็นของเกษตรกรอย่างแท้จริง
1. การตรวจสอบการใช้ที่ดินผิดประเภทในเขตป่ารอยต่อ (ขอนแก่น-เลย)
ในการประชุมคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นายปรีชา ลิ้มถวิล รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้เข้าชี้แจงกรณีมีการนำที่ดิน ส.ป.ก. ในเขตพื้นที่รอยต่อป่าสงวนฯ จังหวัดขอนแก่นและเลย ไปใช้จัดคอนเสิร์ต สร้างรีสอร์ท และเปิดบริษัทวัสดุก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นการใช้งานผิดวัตถุประสงค์อย่างร้ายแรง
ส.ป.ก. ยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจริง จะใช้มาตรการเด็ดขาดออกหนังสือเตือนให้ปรับปรุงพื้นที่ทันที หากยังเพิกเฉยจะดำเนินการ “เพิกถอนสิทธิและยึดคืนที่ดิน” ตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
2. ปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกที่ดิน จ.สระบุรี “พุทธพาณิชย์รุกที่รัฐ”
เหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก และ อ.วังม่วง จ.สระบุรี เมื่อเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง ป.ป.ป. ป.ป.ช. บก.ปทส. กรมป่าไม้ ป.ป.ท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดสระบุรีเข้าตรวจค้น 4 จุดสำคัญ เข้าตรวจค้นตามหมายค้นศาลจังหวัดสระบุรี พบข้อเท็จจริงดังนี้
จุดที่ 1 พื้นที่สร้างวัด (ที่พักสงฆ์) เนื้อที่ 13 ไร่ มีการก่อสร้างอาคารกว่า 10 หลัง
จุดที่ 2 หมู่บ้านอาริยะ พบการแผ้วถาง ปรับพื้นที่ แบ่งล็อกแปลงที่ดิน วางโครงสร้างบ้านน็อกดาวน์ พร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเตรียมขายให้พุทธศาสนิกชนในราคาหลังละ 500,000 บาท
จุดที่ 3 พุทธสถานรักษาใจนานาชาติ พบร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการขุดดิน ถมดิน และตัดต้นไม้ เพื่อปรับพื้นที่เตรียมก่อสร้างเพิ่มเติม
จุดที่ 4 ผาชนะใจ พบการปรับหน้าดินบนเนินเขา เตรียมสร้างพระประธานองค์ใหญ่ เมื่อพบการกระทำกรณีที่มีการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ส.ป.ก. ได้ประสานสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับชุมชนในพื้นที่ให้เป็นที่ยุติว่าเป็นการดำเนินการเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงหรือไม่ ก่อนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ในส่วนที่พบการแผ้วถาง ขุดดิน ปรับพื้นที่ แบ่งล็อก วางโครงสร้างเสาไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่ดินของ ส.ป.ก. จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างโดยมิชอบ และฟื้นฟูสภาพดินให้กลับสู่สภาพเดิม และจะประสานหน่วยงานตรวจสอบที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการบุกรุกและพัฒนาโครงการ เพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหนังสือด่วนถึง “ผู้ว่าฯ” ย้ำต้องไม่มีใครอยู่นอกเหนือกฎหมายเพื่อเป็นการปิดช่องว่างและป้องกันการบุกรุกซ้ำซ้อน ส.ป.ก. ส่วนกลางได้ส่งหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเนื้อหาขอให้สั่งการให้ ส.ป.ก.จังหวัด ดำเนินการดังนี้
1.ตรวจสอบการถือครอง ตรวจสอบเกษตรกรและบุคคลภายนอกที่เข้ามาครอบครองที่ดินโดยมิชอบ
2.จัดการผู้ฝ่าฝืน ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่ใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ (เช่น ทำรีสอร์ท หรือธุรกิจเชิงพาณิชย์)
3.ป้องปรามเชิงรุก บูรณาการร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการบุกรุกใหม่
"ส.ป.ก. ยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนว่า ที่ดินปฏิรูปมีไว้เพื่อเกษตรกรเท่านั้น ใครที่นำไปใช้หาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือดำเนินธุรกิจแฝง จะต้องถูกดำเนินคดีถึงที่สุดโดยไม่มีข้อยกเว้น"