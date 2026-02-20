”ชาญชัย อิสระเสนารักษ์“ ร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน วันนี้ ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเลือกตั้งโมฆะ ปมเลือกตั้งไม่เป็นความลับ

"ชาญชัย อิสระเสนารักษ์" ร้องผู้ตรวจการแผ่นดินวันนี้ ชงยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความเลือกตั้งเป็นโมฆะ ปมบัตรเลือกตั้งมีบาร์โคด ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ
วันนี้ (20 ก.พ.69) มีรายงานว่า นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.นครนายก พรรคประชาธิปัตย์ จะยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง สส.เมื่อวันที่ 8 ก.พ.2569 เป็นโมฆะ
นายชาญชัย จะยื่นคำร้องกล่าวหาว่า การจัดการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ซึ่งมีบัตรเลือกตั้งเกินกว่าจำนวนผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นการจัดการเลือกตั้งโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมขัดต่อรัฐธรรมนูญ และการทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเป็นการทำให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเพื่อให้ทราบว่าใครเป็นผู้กาบัตร ทำให้การลงคะแนนไม่เป็นความลับ ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ นายชาญชัย คือผู้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขอให้ทำการไต่สวนกรณีนายทักษิณ ชินวัตร ไปรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ซึ่งไม่ถือเป็นการจำคุกตามคำพิพากษา จนศาลสั่งให้นายทักษิณไปรับโทษในเรือนจำใหม่อีกครั้ง