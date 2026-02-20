“ธรรมนัส”บอกเลือกตั้งโมฆะ น่ากลัวกว่าตั้งรัฐบาล ฮึ่มบีบมาระวังเจอสวนกลับ! ** ปมร้อนบาร์โค้ด "วิษณุ" ชี้ "ไม่ลับ" เสี่ยงโมฆะ "ไอติม" ท้า กกต. อย่าปิดรหัส ถ้าแน่ใจว่าลับจริง

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ธรรมนัส”บอกเลือกตั้งโมฆะ น่ากลัวกว่าตั้งรัฐบาล ฮึ่มบีบมาระวังเจอสวนกลับ!
การจัดตั้งรัฐบาล “อนุทิน 2” ยังคงอึมครึม ว่าพรรคภูมิใจไทย จะดึงพรรคกล้าธรรม เข้าร่วมหรือไม่ ซึ่งเงื่อนไขถูกหยิบยกขึ้นมาต่อรองตอนนี้ อยู่ที่ตัว “ผู้กองธรรมนัส”
เมื่อเจอนักข่าวถามตรงๆว่า จริงหรือไม่ ที่เอาพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล แต่ไม่เอา “ธรรมนัส” ร่วมครม. “อนุทิน” เดินหนี ไม่ตอบคำถามนี้
ในช่วงนี้ “ภูมิใจไทย” ก็จัดคิวให้พรรคเล็กมาประกาศตัวว่าจะโหวตหนุน “อนุทิน ชาญวีรกูล” เป็นนายกรัฐมนตรี
โดยเมื่อวานนี้ (19 ก.พ.) “ไชยชนก ชิดชอบ” เลขาธิการพรรคฯ ก็พา “ราเชน ตระกูลเวียง” หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ หรือ “พรรคพี่เต้” ... “ชวลิต วิชยสุทธิ์” รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และ “อุดมเดช รัตนเสถียร” ว่าที่ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย (พรรคเจ๊หน่อย) มาแถลงข่าวเปิดตัวเข้าร่วมรัฐบาลแบบไม่มีเงื่อนไข
และวันนี้ (20 ก.พ.) ก็จะเป็นคิวของ พรรคประชาชาติ ที่มี สส. 5 เสียง รวม “พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง” หัวหน้าพรรค ที่ฟาดฟันกับ “หนู-เน” ในช่วงที่เป็นรมว.ยุติธรรม ก็จะมาแสดงตัวสวามิภักดิ์
เป็นไปตามสคริปต์ ที่ “อนุทิน” บอกกับ “อาจารย์แหม่ม” นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ว่า การเจรจาโควตาครม. จะมีขึ้นหลังจากโหวตนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเรื่องนี้ “ไผ่ ลิกค์” เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ถึงกับออกปากว่า เงื่อนไขที่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีก่อน แล้วค่อยแบ่งกระทรวงกันภายหลัง แบบนี้ไม่มีในโลก!
สำหรับกระแสข่าวที่ว่า “ร.อ.ธรรมนัส” จะไม่ได้นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเลยนั้น “ไผ่” บอกว่า วันนี้เราไม่มีข้อแม้ หรือข้อต่อรองอะไรเลย “ร.อ.ธรรมนัส” ก็ไม่ได้ยึดติดว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรี แล้วจะเอาอะไรอีก อย่าเอาความผิดมาโทษที่เราเลย ไม่มี เลิกเล่นการเมือง เดินหน้าดีกว่า
คราวนี้ลองมาฟัง “ผู้กองธรรมนัส” พูดทิ้งทวนหลังการประชุมพรรค ก่อนบินไปพักผ่อนที่ยุโรป มีนัยอะไรบ้าง
"ร.อ.ธรรมนัส" บอกว่า พรรคกล้าธรรมจะร่วมรัฐบาล หรือไม่ ต้องรอให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้งก่อน และจะเป็นตัดสินใจร่วมกันของ ว่าที่สส.และกรรมการบริหารพรรค
ส่วนเรื่องคุณสมบัติของตนเอง ที่ทางพรรคภูมิใจไทย ยึดเอากระแสสังคม มาตั้งแง่ว่าจะมีปัญหาในการเป็นรัฐมนตรีนั้น “ร.อ.ธรรมนัส” ไล่เรียงว่า ตั้งแต่ปี 2562 ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ ต่อมา ปี 2566 ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น รมว.เกษตรและสหกรณ์ อีก และปี 2567 ปลายๆ ก็ ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น รองนายกฯและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ อีก
ดังนั้น ถ้าจะมีการตรวจสอบ ก็พร้อมให้ตรวจสอบ และพร้อมยอมรับ ไม่ว่าผลจะเกิดอะไร
พรรคเราไม่กลัวใครบีบ ใครบีบมา เดี๋ยวสวนกลับ!!
“ร.อ.ธรรมนัส” ส่งสัญญาณว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้ คือ การเลือกตั้งสส. ที่ส่อว่าจะโมฆะ เป็นห่วงเรื่องนี้มากกว่า บางครั้งเราให้ความสนใจกับการจัดตั้งรัฐบาล แต่ไม่ให้ความสนใจกับที่ มาที่ไป การเป็นนักการเมือง ต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวหรือ ?
คนเราตอนรักกัน น้ำต้มผักก็ว่าหวาน คนที่เป็นนักการเมือง อยากชนะการเลือกตั้ง ส่วนคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งก็ยังอยากเป็นรัฐบาล!!
ส่วนเก้าอี้ รมว.เกษตรฯ “ร.อ.ธรรมนัส” บอกว่า “เดี๋ยวใครมานั่ง ถ้าไม่ใช่ผม จะรู้สึก นั่งในห้องแอร์อย่างเดียวไม่ได้ เพราะต้องปฏิบัติ การขายอะไรต่างประเทศไม่ง่าย เพราะทุกอย่างที่ขาย ผมขายเอง เซ็นเอง อย่าเข้าใจว่าเป็นกระทรวงพาณิชย์ทำ”
ดังนั้น ที่ตนต้องการสานงานต่อที่กระทรวงเกษตรฯ เพราะไม่อยากให้ กระทรวงเกษตรฯเกิดสุญญากาศทางการเมือง ต้องทำงานต่อเนื่อง มิเช่นนั้นพี่น้องเกษตรกร เดือดร้อนแน่ !!
++ ปมร้อนบาร์โค้ด "วิษณุ" ชี้ "ไม่ลับ" เสี่ยงโมฆะ "ไอติม" ท้า กกต. อย่าปิดรหัส ถ้าแน่ใจว่าลับจริง
เรื่อง"บาร์โค้ด"เล็กๆ บนบัตรเลือกตั้ง 69 ยังคงเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด
ไม่ใช่"ดรามา" ธรรมดา แต่อาจลากไปถึงคำว่า “โมฆะ" ทั้งประเทศ
งานนี้มาถึง "วิษณุ เครืองาม" อดีตรองนายกฯ มือกฎหมายเจ้าของฉายา "เนติบริกร" ออกความเห็นกับคำถามบาร์โค้ด ที่พิมพ์บนบัตร สามารถตรวจย้อนกลับได้หรือไม่ ว่าใครกาให้ใคร ?
ถ้า“ได้” จะขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 85 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งต้อง “โดยตรงและลับ” หรือไม่ ?
“วิษณุ” วางกรอบตีความไว้ 2 ทาง
หนึ่ง "ยังลับ" เพราะตอนกากบาท ไม่มีใครเห็น
สอง "ไม่ลับ" เพราะมีโอกาสตรวจย้อนหลังได้
แต่พอถามความเห็นส่วนตัว…เจ้าตัวตอบชัดว่า “ผมเห็นว่า..ไม่ลับ”
เหตุผลคือ คำว่า “ลับ” ในรัฐธรรมนูญ ต้องลับตลอดไป ไม่ใช่ลับเฉพาะตอนกาบัตร
ถ้ามีช่องให้เปิดดูย้อนหลังได้ แม้ในทางทฤษฎี ก็ไม่ถือว่าลับ
พูดง่ายๆ ถ้าหยิบบัตรใบหนึ่งเอาบาร์โค้ดไปเทียบต้นขั้ว เทียบบัญชีรายชื่อ แล้วรู้ว่า “นาย ก.” กาอะไร นั่นคือไม่ลับแล้ว
เมื่อถูกถามเข้าจุดสำคัญว่า ถ้าเป็นแบบนั้น เลือกตั้งจะโมฆะ หรือไม่ !?
“วิษณุ” ไม่ฟันธง แต่เตือนว่า ถ้ากกต.เห็นว่า ไม่ลับจริง ทางออกเดียวคือ สั่งเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ
ย้ำว่าเคยมีบรรทัดฐานปี 2549 แค่จัดคูหาบางแห่งให้คนเห็นตอนกาบัตร สุดท้ายก็เลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศ และตอนนั้น กกต.โดนหลายเด้ง
คำเตือนนี้จึงไม่ใช่คำพูดลอยๆ
แต่มันคือการสะกิดแผลเก่าที่มีกกต."ติดคุก"
ด้าน “ไอติม” พริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชน ออกมาตอกย้ำจุดยืน พรรคเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า ถ้าตรวจย้อนกลับได้ในเชิงทฤษฎี เท่ากับ "ไม่ลับ"
“ไอติม” ยังท้ากลับ กกต.ชัดๆ ถ้าแน่ใจว่า บาร์โค้ดไม่มีปัญหา การเลือกตั้งซ่อม วันที่ 22 ก.พ.นี้ ต้องใช้บัตรแบบเดิม และ ต้องไม่มีคำสั่งปิดบังบาร์โค้ด ระหว่างนับคะแนนด้วยนะ
เพราะถ้าปิด…เท่ากับยอมรับว่ามีปัญหา
งานนี้เป็นเกมพิสูจน์ความมั่นใจของ กกต.และ ประเด็นกฎหมาย
กกต.นั่งยัน นอนยัน นิยามคำว่า “ลับ” หมายถึงลับตอนกาบัตร ส่วนหลังจากนั้นถ้าตรวจได้ยาก ก็ยังถือว่าลับ
แต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วย และล่าสุด "วิษณุ" มองว่า ลับคือต้องลับตลอดกาล ไม่ใช่ลับเฉพาะตอนอยู่ในคูหา
นี่คือศึกนิยามคำว่า “ลับ” ที่จะไปจบลงตรงไหน...โปรดติดตามอย่ากระพริบตา