กกต.ประกาศผลนับคะแนน สส.เขต-บัญชีรายชื่อ ทางเว็บไซต์ ยกเว้น 3 เขตเลือกตั้งใหม่ พร้อมถอด ECT Report ออกจากระบบ

กกต.ประกาศผลการนับคะแนน สส.แบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ แบบเป็นทางการ ยกเว้น 3 เขตที่ต้องนับหรือลงคะแนนใหม่
วันนี้ ( 19 ก.พ.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง (กกต.เขต) เรื่อง การนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.6/1) และผลการนับคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/1 (บช.)) ยกเว้น กรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 15 จังหวัดน่าน เขตเลือกตั้งที่ 1 และจังหวัดอุดรธานี เขตเลือกตั้งที่ 6 ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th)
สำหรับผลการนับคะแนนบางเขตเลือกตั้ง ที่นำขึ้นเว็บไซต์ในขณะนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผลการนับคะแนนบางเขตเลือกตั้ง เนื่องจากมีการนับคะแนนใหม่ และออกเสียงลงคะแนนใหม่ในบางหน่วยเลือกตั้ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
1.กรณีการนับคะแนน ณ ที่เลือกตั้งใดไม่สามารถกระทำได้หรือไม่สามารถนับคะแนนได้จนเสร็จสิ้น อันเนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจำเป็นอย่างอื่น ให้ กปน. ประกาศงดการนับคะแนนสำหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามมาตรา 121
2.กรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง กปน. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องแล้วปรากฎว่าข้อมูลยังไม่ตรงกันอีก ตามมาตรา 122
3.กรณี กปน. รายงานผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สส.แบบบัญชีรายชื่อแล้วปรากฏว่าการนับคะแนนเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ตามมาตรา 124
4.เมื่อดำเนินการนับคะแนนใหม่/ออกเสียงลงคะแนนใหม่ เรียบร้อยแล้ว กกต.เขต จะมีประกาศ กกต. เขต เรื่อง ผลการนับคะแนน สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส.6/1) และแบบบัญชีรายชื่อ (ส.ส. 6/1 บช.) และจะนำผลการนับคะแนนดังกล่าวลงในเว็บไซต์ต่อไป
5.การรายงานผลการนับคะแนนแบบไม่เป็นทางการ (ECT Report 69) จะนำข้อมูลออกจากเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (www.ect.go.th)