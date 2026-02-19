“โอฬาร” เชื่อ ดราม่าเลือกตั้ง ไม่น่าถึงจุดโมฆะ ชี้ ดูที่เจตนา กกต.เป็นหลัก ปม QR Code ในการต่อสู้ในชั้นศาล รธน. บัตรเลือกตั้งทำย้อนหาคนกาไม่ได้

วันนี้(19 ก.พ.)รศ.ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แสดงความเห็นกรณีข้อถกเถียงว่าการเลือกตั้งอาจเป็นโมฆะ หลังพบการพิมพ์ QR Code บนบัตรเลือกตั้ง โดยระบุว่า
เห็นว่าเรื่องไม่น่าจะไปถึงขั้นการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ รศ.ดร.โอฬาร กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ชี้แจงชัดเจนแล้วว่า การใส่ QR Code มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน “บัตรผี” หรือบัตรปลอมในกระบวนการเลือกตั้ง ไม่ได้มีไว้เพื่อติดตามตัวผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ การเข้าถึงบัตรเลือกตั้งหรือส่วนขั้วบัตรเพื่อสืบย้อนกลับไปยังผู้ลงคะแนนแทบไม่สามารถทำได้ เนื่องจาก กกต.กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบทางราชการ และระบบการจัดการเอกสารถูกออกแบบให้ไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้
“การจะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบสามารถตรวจย้อนกลับไปถึงคนที่กาบัตรได้จริง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครทำได้ มีเพียงการตั้งสมมติฐานหรือสร้างทฤษฎีจำนวนมาก แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริง” รศ.ดร.โอฬาร กล่าว
ทั้งนี้ มองว่าการพิจารณาทางกฎหมายจะยึด “เจตนา” เป็นสาระสำคัญ กล่าวคือ หากมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันการทุจริต มิใช่เพื่อเปิดเผยตัวผู้ใช้สิทธิ ก็ยากที่จะตีความว่าเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะได้