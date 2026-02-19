“ธรรมนัส พรหมเผ่า”รัฐมนตรีหัวใจเกษตรกร เดินหน้าพิสูจน์ผลงานเชิงประจักษ์ สะท้อนเสียงชาวนา “คำไหนคำนั้น ทำจริง เห็นผลไว”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากเครือข่ายเกษตรกรหลายจังหวัดสะท้อนตรงกันว่า จุดเด่นสำคัญของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อยู่ที่ “ดีเอ็นเอลูกชาวนา” ซึ่งทำให้การสื่อสารกับชาวบ้านไม่ใช่เพียงภาษาทางการ หากแต่เป็นภาษาที่เข้าถึงชีวิตจริง เกษตรกรจำนวนมากระบุว่า การลงพื้นที่พบปะ พูดคุยแบบไม่เป็นพิธีการ รวมถึงการร่วมวงรับประทานอาหารกับชาวบ้าน สร้างความรู้สึกใกล้ชิดและไว้วางใจ
ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมและภัยแล้งที่ผ่านมา ร.อ.ธรรมนัสเลือกใช้แนวทางบริหารจัดการเชิงรุก ลงพื้นที่บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเอง พร้อมเร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายให้เกษตรกรในเวลาสั้นที่สุด โดยมีการวางระบบชลประทาน การกระจายน้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำนอกเขตชลประทานควบคู่กัน
ด้านการปฏิรูปที่ดิน มีความคืบหน้าในประเด็นการปรับรูปแบบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ไปสู่โฉนดเพื่อเกษตรกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสิทธิในที่ดินและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ได้รับการจับตาอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน การกวาดล้างสินค้าเกษตรลักลอบนำเข้า หรือที่เรียกว่า “หมูเถื่อน-เนื้อเถื่อน” ถูกมองว่าเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาภายในประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรไทย รวมถึงการเข้าแทรกแซงดูแลราคาพืชผลสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา และข้าวโพด ผ่านกลไกสหกรณ์และการเจรจาทางการตลาด เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของตลาดโลก
หลายเสียงจากพื้นที่สะท้อนตรงกันว่า สิ่งที่ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส แตกต่างจากนักการเมืองทั่วไป คือการติดตามงานอย่างต่อเนื่องหลังรับปาก ไม่เพียงรับเรื่องร้องเรียนแล้วจบ แต่มีการติดตามผลจนเกิดความคืบหน้าเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ บทบาทของ ร.อ.ธรรมนัส ในสายตาเกษตรกรจำนวนหนึ่ง จึงไม่ได้จำกัดเพียงตำแหน่งรัฐมนตรี หากแต่ถูกมองว่าเป็น “ที่พึ่งของผืนดิน” ความเก๋าทางการบริหาร ความจริงใจ คำไหนคำนั้น ทำจริง เห็นผลไว คือหัวใจสำคัญที่ทำให้ ร.อ.ธรรมนัส เป็นผู้นำที่ครองใจเกษตรกร และเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้ภาคเกษตรไทยก้าวเดินต่อไปได้ สะท้อนแนวคิดที่ว่า เกษตรกรต้องการมากกว่านโยบายบนกระดาษ แต่ต้องการผู้บริหารที่เข้าใจความเสี่ยง เข้าใจชีวิต และยืนอยู่เคียงข้างในยามวิกฤต
อย่างไรก็ตาม ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายภาคเกษตรในระยะต่อไป ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม โดยเฉพาะการต่อยอดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการสร้างเสถียรภาพรายได้อย่างยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยทั่วประเทศ