เลขาฯ พรรคส้มขอโทษ ปมผู้สมัครถูกศาลฎีกาตัดสินผิดฐานข่มขืน เผยที่ผ่านมาพรรคยึดตามศาลชั้นต้น-อุทธรณ์ที่ยกฟ้อง

เลขาธิการพรรคประชาชน ขอโทษประชาชนกรณีศาลฎีกาพิพากษาอดีตผู้สมัคร สส. มีความผิดคดีอาญา น้อมรับเป็นบทเรียนปรับปรุงมาตรฐานการคัดสรรผู้สมัครของพรรคในอนาคต
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 นายศรายุทธิ์ ใจหลัก เลขาธิการพรรคประชาชน กล่าวถึงกรณีศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ นายธีระวัฒน์ พรรณะ อดีตผู้สมัคร สส.มหาสารคาม เขต 1 พรรคประชาชน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานข่มขืนกระทำชำเรา
โดยกล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารพรรค ขอโทษพี่น้องประชาชนต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ในการตัดสินใจส่งผู้สมัคร สส. ลงรับเลือกตั้ง พรรคยึดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด ที่ผ่านมาเรายึดมั่นในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ที่ผู้สมัครได้รับการยกฟ้อง และอยู่ระหว่างกระบวนการในชั้นศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม จากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ออกมา ในฐานะผู้บริหารพรรค ตนยอมรับความผิดพลาดในการใช้ดุลพินิจตัดสินใจในกรณีนี้ซึ่งเป็นคดีร้ายแรง
เหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนสำคัญของพรรคประชาชนในการพิจารณาคัดสรรผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครั้งต่อๆ ไป ที่ต้องใช้มาตรฐานจริยธรรมนักการเมืองของพรรคที่สูงกว่ามาตรฐานทางกฎหมาย เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อพรรคประชาชน ในฐานะเลขาธิการพรรคและตัวแทนคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ขอน้อมรับข้อผิดพลาดนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว ขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผู้สมัครรายนี้อีกครั้ง