พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จับมือกองทุนสื่อฯ ปั้นสื่อเกษตรสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามและเป็นสักขีพยานในพิธี
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวถึงกรอบความร่วมมือว่า “การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการพัฒนาสื่อคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยในยุคดิจิทัล มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เข้าถึงได้ และเกิดประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และประชาชนทุกช่วงวัย ความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริ สู่การพัฒนาเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย และเรามุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เป็นทั้งพื้นที่แห่งการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ และเป็นต้นทางของสื่อการเรียนรู้ที่ปลอดภัย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกช่วงวัย”
ด้าน ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนสื่อที่ส่งเสริมคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม ความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ในครั้งนี้ จะช่วยขยายผลการเรียนรู้ด้านความมั่นคงทางอาหาร การพึ่งพาตนเอง และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านรูปแบบสื่อที่ทันสมัยและเหมาะสมกับผู้รับสารในทุกกลุ่มเป้าหมาย ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการประสานพลังระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรด้านสื่อ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณธรรม คุณภาพ และความยั่งยืน”
หลังเสร็จพิธีลงนามได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่พิพิธภัณฑ์และฐานการเรียนรู้ของ พกฉ. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรมและสื่อสร้างสรรค์ในอนาคต บันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 2 ปี และมุ่งเพื่อพัฒนาและผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้านการเกษตร การจัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของทั้งสองหน่วยงาน ที่พร้อมวางรากฐานระบบสื่อสร้างสรรค์ด้านการเกษตรของประเทศ ที่จะหล่อหลอมเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันทางปัญญา บนพื้นฐานศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน