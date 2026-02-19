นายกฯ ถกทีมเศรษฐกิจหลังจีดีพีโงหัว 2.5% จี้กระตุ้นหวังไตรมาสหน้าสูงกว่า สั่งฟันลักไฟขุดบิตคอยน์

"อนุทิน" ปักหลักทำเนียบฯ ถก ศก.หลังกราฟ "จีดีพี" โงหัวขึ้น แตะ 2.5 % กำชับ "เอกนิติ-ไชยชนก" อัดมาตรการกระตุ้นต่อเนื่อง หวังไตรมาสถัดไปพุ่งแรงกว่าเดิม สั่ง"ฟาดไม่เลี้ยง" ขบวนการลักไฟขุดบิตคอยน์ เสียหายมหาศาล กั๊กรอ กกต. รับรอง สส.ก่อนเปิดความชัดเจน กธ.ร่วมรัฐบาล
วันนี้ (19ก.พ.) ที่ทำนียบฯ เมื่อเวลา 14.06 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า
ทั้งนี้มีรายงานว่า นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับนายเอกนิติ และนายไชยชนก ภายหลังจีดีพีไตรมาสที่ 4 ขยายตัวโตร้อยละ 2.5 ซึ่งถือเป็นกราฟที่กำลังโงหัวขึ้นมา พร้อมกำชับ เดำนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อให้ไตรมาสต่อไปตัวเลขโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและเชื่อว่าต้องดีขึ้น
ขณะที่การพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายกรัฐมนตรี ได้สอบถามความคืบหน้าคดีเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหมืองบิตคอยน์เถื่อน ที่จังหวัดสมุทรสาคร
โดยพบว่ามีการโยงถึงผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และรองผู้จัดการเขตระดับพื้นที่ ซึ่งคดีนี้ทำให้สูญเสียค่าไฟมหาศาล โดยกำชับให้ดำเนินการแบบฟาดไม่เลี้ยง และหาผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
ทั้งนี้เวลา 17.00 น.นายอนุทิน ได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล ภายหลังร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ได้แถลงข่าวผลการประชุมพรรคเสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่านายอนุทิน น่าจะติดตามการแถลงข่าว ของร้อยเอกธรรมนัส จนจบ จึงได้เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาล โดย ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความชัดเจนพรรคกล้าธรรม ว่าจะดึงเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไร ซึ่งนายอนุทิน กล่าวย้ำว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ ต้องรอให้คณะกรรมการ การเลือกตั้งหรือ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเสียก่อน