มติประชาชาติเอกฉันท์ขน 5 ว่าที่ สส.ร่วมรัฐบาล เชื่อเกิน 300 เสียง โอกาสสูงอยู่ครบเทอม แจง “ทวี” ติดภารกิจ

“ซูการ์โน” เผย มติพรรคประชาชาติ เสียงเอกฉันท์ ขน 5 ว่าที่ สส. ร่วมรัฐบาล “ภท.” หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ เชื่อ เป็นรัฐบาลเกิน 300 เสียง โอกาสสูงอยู่ครบเทอม แจง “ทวี” ติดภารกิจ คดีปล่อยตามกระบวนการ
วันนี้ (19 ก.พ.) ที่พรรคประชาชาติ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรค โดยมีวาระหารือต่อการตอบรับคำเชิญของพรรคภูมิใจไทยในการจับมือร่วมจัดตั้งรัฐบาล
โดย นายซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า พรรคประชาชาติได้รับการทาบทามจากผู้ใหญ่ ให้เข้าไปพูดคุยกับพรรคภูมิใจไทย และได้นำสิ่งที่พูดคุยมาก่อนหน้านั้น มาหารือในพรรค เพื่อขอมติพรรค และมีมติเป็นเอกฉันท์ ว่า พรรคประชาชาติที่มี สส. รวม 5 คน พร้อมเข้าร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาล และสนับสนุน นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี
เมื่อถามว่า มีกระแสข่าวว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่ต้องการ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง หัวหน้าพรรคประชาชาติ เพราะมีประเด็นขัดแย้งหลายเรื่อง นายซูการ์โน กล่าวว่า “การตกลงครั้งนี้เป็นไปในนามพรรคประชาชาติ ไม่ใช่ สส.ของพรรคเท่านั้น ดังนั้น ประเด็นที่ว่าไม่เอา พ.ต.อ.ทวี นั้นคุยกันแล้วและยืนยันเป็นมติพรรค ว่าจะไปทั้ง 5 คน ถ้ารับก็ไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (20 ก.พ.) ผมจะเป็นตัวแทนไปที่จะไปบอกกับพรรคภูมิใจไทยในมติของพรรคประชาชาติที่เป็นเอกฉันท์ ส่วน พ.ต.อ.ทวี นั้นติดภารกิจที่ต่างจังหวัดไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย”
นายซูการ์โน กล่าวย้ำในประเด็นดังกล่าว ว่า “เรื่องคดีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และเป็นไปตามหน้าที่ เมื่อครั้งที่ พ.ต.อ.ทวี เป็น รมว.ยุติธรรม ซึ่งขณะนี้หน้าที่นั้นได้จบไปแล้ว และต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม แต่การร่วมรัฐบาลนั้นถือเป็นคนละเรื่อง เพราะเป็นเรื่องการเมือง”
เมื่อถามว่า ได้ประเมินถึงการร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาลครั้งนี้อย่างไรถึงตอบรับร่วมรัฐบาล นายซูการ์โน กล่าวว่า พรรคประชาชาติได้คุยกันและย้ำในหลักการ คือ กฎหมายอะไรที่ขัดกับหลักศาสนาจะไม่โหวตเห็นด้วย ส่วนนโยบายเร่งด่วนที่ได้พูดไว้ตอนหาเสียง ที่อยากจะทำคือการแก้ปัญหายาเสพติด เพราะสร้างผลกระทบกับประชาชนโดยตรงและกระทบต่อสังคมหลายด้าน สำหรับการผลักดันให้กัญชากลับเป็นยาเสพติดนั้น ต้องคุยกับพรรคภูมิใจไทยให้ชัดเจนว่าจะให้กัญชาถูกใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่เปิดเสรีกัญชา และหากเป็นเช่นนั้นต้องรีบดำเนินการ
“การร่วมรัฐบาลจะทำให้เราได้ดูแลผลประโยชนย์ประชาชนมากกว่าเป็นฝ่ายค้าน ซึ่งสิ่งที่เป็นความต้องการของประชาชน คิดว่าพูดคุยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลจะพูดง่ายกว่าเป็นฝ่ายค้าน ขณะเดียวกันผู้สนับสนุนพรรคประชาชาติสนับสนุนให้พรรคเข้าร่วมเป็นฝ่ายรัฐบาล” นายซูการ์โน กล่าว
เมื่อถามว่า ขณะนี้มีความชัดเจนว่ารัฐบาลภูมิใจไทยอาจได้เสียงสนับสนุนเกิน 300 เสียง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า ถือว่าเป็นเสียงศักยภาพ ที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ครบวาระ และหากเป็นเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และการแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องปากท้อง ทั้งนี้ในชั้นนี้ยังไม่มีการพูดถึงการรับตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาล หรือการนำเสนอนโยบายที่พรรคประชาชาติหาเสียงให้กำหนดเป็นนโยบายที่รัฐบาลใหม่จะขับเคลื่อน