“ไผ่” บอกเอาอะไรอีก “ผู้กอง” ไม่ยึดติด รมต. อย่าเอาความผิดมาโทษเรา ชี้ เป็นฝ่ายค้านง่ายกว่าเลือกตั้งใหม่

“ไผ่ ลิกค์” บอก จะเอาอะไรอีก วันนี้ “ผู้กอง” บอกไม่ยึดติดตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว อย่าเอาความผิดมาโทษเรา ลั่นเลิกเล่นการเมือง เดินหน้าดีกว่า ชี้ เป็นฝ่ายค้านง่ายกว่าเลือกตั้งใหม่
วันนี้ (19 ก.พ.) นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงการประชุมวันนี้ มีสัญญาณร่วมรัฐบาลหรือไม่ ว่า วันนี้จะคุยแนวทางหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นก่อน รวมถึงรับฟังบุคคลที่เป็นสมาชิกพรรค ซึ่งหลังการประชุมคงมีความคืบหน้า ยืนยันว่าเราพร้อมเป็นทุกอย่าง ส่วนจะมีการโหวตว่าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น คงไม่ถึงขั้นนั้น
ขณะเดียวกัน ก่อนหน้านี้ มีข่าวพลิกไปมา ทั้งดีและไม่ดี หลังจากนี้ สัญญาณจะเป็นอย่างไรนั้น นายไผ่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีเวลา เพราะตัวเลข สส. ในการจัดตั้งรัฐบาล ครั้งนี้ห่างกันมาก และมีสมการการเมือง ที่แต่ละคนพูดไว้จนทำอะไรได้ยาก
ส่วนกระแสข่าวที่ ร้อยเอก ธรรมนัส อาจจะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีเลย นายไผ่ กล่าวว่า ท่านไม่ยึดติด พร้อมยืนยันว่า วันนี้เราไม่มี ข้อแม้หรือข้อต่อรองอะไรเลย ร้อยเอก ธรรมนัส ก็ไม่ได้ยึดติด ว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรี
หากพรรคภูมิใจไทยให้กระทรวงที่กล้าธรรมไม่อยากได้ จะยังร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า เราไม่ได้อยากได้กระทรวงอะไรเป็นพิเศษ เราทำอะไรได้ก็ทำ ส่วนเงื่อนไขที่ให้โหวตนายกรัฐมนตรีก่อนนั้น แล้วค่อยแบ่งกระทรวง แบบนี้ไม่มีในโลก
ต้องพูดคุยกันก่อน ส่วนจะจบวันนี้หรือไม่ ตนเองคิดว่าไม่ เพราะยังมีหลายเรื่องที่ ร้อยเอก ธรรมนัส กังวล เช่น เรื่องคิวอาร์โค้ด บนบัตรเลือกตั้ง เรื่องเหล่านี้ต้องชัดเจนก่อน ไม่แน่ว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ได้
เมื่อถามว่า จะไม่พิจารณาเป็นฝ่ายค้านแน่นอนใช่หรือไม่ นายไผ่ กล่าวว่า ไม่ต้องพิจารณา ฝ่ายค้านจะเป็นเอง ต่อตัวรู้สึกว่าครั้งนี้แปลก เพราะก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะติดต่อยากขนาดนี้ ครั้งนี้ยุ่งยากไปนิดนึง พร้อมย้ำว่า ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยให้อะไรแล้วก็จะยอม แต่เมื่อประชาชนให้ฉันทามติกับพรรคภูมิใจไทย 190 กว่าเสียง ก็ต้องให้เขาเลือก ย้ำว่ากล้าธรรมไม่มีเงื่อนไข
นายไผ่ ยังกล่าวอีกว่า ที่มองว่า ครั้งนี้แปลก เพราะพรรคอันดับหนึ่งได้ สส.เยอะ รวมถึงพรรคประชาชน และประชาธิปัตย์ ก็เหยียบหัวเพื่อน พูดว่าจะไม่ร่วมกับใครเลยยุ่งยาก
เมื่อถามว่า ระหว่างเลือกตั้งใหม่กับการเป็นฝ่ายค้านอะไรง่ายกว่ากัน นายไผ่ กล่าวว่า เป็นฝ่ายค้านง่ายกว่า เพราะตนก็เหนื่อยเป็น คนแพ้ก็อยากเลือกตั้งใหม่ คนชนะก็ไม่อยาก ต้องคำนึงถึงผู้สมัคร สส.ที่ใช้ค่าใช้จ่ายไปแล้ว คนนึงไม่เกิน 1,500,000 บาท ถ้า กกต. ผิดจริงก็ว่ากันไป
นายไผ่ บอกว่า ตนไม่อยากพูดอะไรมาก เหมือนว่าเราเรียกร้อง เพราะประเทศชาติต้องเดินหน้า ประชาชนก็รออยู่ แต่ตนดีใจที่จะได้แก้รัฐธรรมนูญ พร้อมกันนี้ นายไผ่ ยังกล่าวขอบคุณประชาชนที่ไว้วางใจพรรคกล้าธรรม จนได้มาถึง 58 เสียง
ทั้งนี้ นายไผ่ ยังตอบสื่อกรณีที่พรรคภูมิใจไทยจะเอาพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาล แต่ไม่เอา ร้อยเอก ธรรมนัส พรรคกล้าธรรมจะเดินหน้าอย่างไร ว่า ผู้กองวันนี้บอกไม่ยึดติดตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว แล้วจะเอาอะไรอีก อย่าเอาความผิดมาโทษที่เราเลย ไม่มี เลิกเล่นการเมืองเดินหน้าดีกว่า