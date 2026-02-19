พณ.ประกาศผลจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าชา 69 ครั้งที่ 1 รวมกว่า 624 เมตริกตัน ตามกรอบ WTO

รองโฆษกรัฐบาล เผย พาณิชย์ประกาศผลจัดสรรโควตานำเข้าสินค้าชา ปี 2569 ครั้งที่ 1 รวมกว่า 624 เมตริกตัน ตามกรอบ WTO
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศผลการจัดสรรปริมาณการนำเข้าสินค้าชา เพื่อออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้ องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับปี 2569 ครั้งที่ 1
รองโฆษก กล่าวว่า การจัดสรรในครั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีในโควตาสินค้าชา ซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรปีละ 3 ครั้ง ภายใต้กรอบปริมาณรวมไม่เกินปีละ 625 เมตริกตัน
สำหรับการจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 2569 มีปริมาณรวม 624.996289 เมตริกตัน แบ่งเป็น
กลุ่มผู้มีประวัติการนำเข้า จำนวน 437.500000 เมตริกตัน
กลุ่มทั่วไป จำนวน 187.496289 เมตริกตัน
ทั้งนี้ มีผู้ยื่นคำขอในกลุ่มประวัติการนำเข้า 21 ราย และกลุ่มทั่วไป 266 ราย ซึ่งมีปริมาณคำขอรวมสูงกว่าปริมาณที่จัดสรร กรมการค้าต่างประเทศจึงดำเนินการจัดสรรตามสัดส่วนที่กำหนด โดยกลุ่มประวัติการนำเข้าใช้หลักอ้างอิงประวัติย้อนหลัง 36 เดือน และกลุ่มทั่วไปจัดสรรตามสัดส่วนปริมาณที่ยื่นขอ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสตามหลักเกณฑ์
รองโฆษก กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสรรโควตาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศของไทย เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ควบคู่กับการดูแลเสถียรภาพตลาดภายในประเทศ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นธรรม