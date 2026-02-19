คนรักช้างเฮ! ผลตรวจสอบพบกลุ่มรีสอร์ทร้องศาลปค.ไล่ "สีดอหูพับ" ส่อเจอรวบเหตุใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์

คนรักช้างเฮ! ผลตรวจสอบพบ กลุ่มรีสอร์ทร้องศาลปกครองให้ไล่ช้างสีดอหูพับ รุกพื้นที่ป่าสงวน 'สว. ชีวะภาพ' เผย จนท. อุทยานฯ เตรียมรวบ เหตุใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์
วันนี้ (19 กุมภาพันธ์) นายชีวะภาพ ชีวะธรรม สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์กรณีเชิญบุคคลเข้าชี้แจงต่อกรรมาธิการ เรื่องช้างสีดอหูพับ โดยระบุว่า มีกลุ่มผู้ร้องเรียนและ นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดต่อมาที่กรรมาธิการฯ เพื่อขอให้ตั้งประเด็นตรวจสอบกลุ่มรีสอร์ทที่ไปยื่นร้องต่อศาลปกครองว่าบุกรุกพื้นที่ป่าหรือไม่
โดยกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างที่ประชุมด้วย รวมถึงกรมป่าไม้ ซึ่งพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนเก่า ที่ได้ส่งมอบให้ สปก. ไปจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้ประชาชน โดยรีสอร์ทที่ถูกร้องมีประมาณ 5-6 จุด ปรากฏว่ามีบางจุดที่ชัดเจนว่ากระทำผิด ซึ่งคือกลุ่มที่ไปร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งย้ายช้างสีทองหูพับ ด้วยความผิดดังกล่าวคือการเปลี่ยนมือและนำที่ดินไปใช้ประโยชน์อย่างผิดวัตถุประสงค์ เช่นการทำร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว และจัดคอนเสิร์ต ซึ่งไม่สามารถกระทำได้ ขณะที่รายอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
นายชีวะภาพระบุว่า กระบวนการขณะนี้ต้องรอ สปก. ฟ้องขับไล่ หรือแจ้งเพิกถอนสิทธิ สปก. เพื่อให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทั้งหมด นอกจากนี้ ยังพบว่าบางส่วนไม่ได้อยู่ในที่ดินของ สปก. แต่ไปอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้เตรียมนำชุดปฏิบัติการเข้าไปตรวจสอบ หากผิดจะต้องดำเนินการจับกุม
ส่วนกรณีการตายของช้างสีดอหูพับ ขณะนี้กรมอุทยานฯ อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคงต้องรอผลการตรวจสอบ พร้อมย้ำว่า เราต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการไล่ช้าง รวมถึงเจ้าหน้าที่กรมอุทยานทุกท่านที่ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย วันนี้คงต้องถอดบทเรียนออกมาแล้ว ส่วนตัวเชื่อมือสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านว่าจะมีแผนการที่ดีๆ ในการขนย้ายช้าง