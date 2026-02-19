“ไอติม” ไม่หวั่นพรรคส้มโดนยุบ ปม “สเปกเตอร์ ซี” ยันไม่เคยจ้างทำ IO ขอโทษเหยื่อผู้สมัคร สส.มหาสารคามก่อคดีข่มขืน

“ไอติม” ไม่หวั่นถูกยื่นยุบพรรคปม “สเปกเตอร์ ซี” ย้ำจุดยืน ปชน.ไม่เคยจ้างทำ IO ยังไม่เห็นปม “ปฏิทิน อบจ.ลำพูน” ขอโทษเหยื่อผู้สมัคร สส.ปชน.มหาสารคามก่อคดีข่มขืน
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2569 ชั้น 7 อาคารอนาคตใหม่ ที่ทำการพรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ โฆษกพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายศรีสุวรรณ จรรยา นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นคำร้องขอให้มีการยุบพรรคประชาชน กรณีบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ว่า ตอบในนามพรรค สำหรับข้อกล่าวหาว่าพรรคมีว่าจ้างบริษัทใดเพื่อทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ยืนยันว่าไม่เป็นข้อเท็จจริง แต่การปฏิบัติข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจทั่วไปคือการสร้างบัญชีปลอมชุดหนึ่ง ไปกระทำการบางอย่างในโซเชียลมีเดีย ทำให้ประชาชนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือบิดเบือนข้อมูล การทำแบบนี้ยืนยันว่าพรรคประชาชน ไม่เคยกระทำ ไม่เคยว่าจ้างบริษัทใดทำ มั่นใจว่าที่เราทำ ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ดังนั้นไม่นำไปสู่การยุบพรรคประชาชน
นายพริษฐ์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีของบริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด ที่จะชี้แจงนั้น เป็นความรับผิดชอบของบริษัท ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพรรค เข้าใจว่าน่าจะมีแถลงการณ์จากบริษัทเร็ว ๆ นี้
ส่วนกรณีมีผู้ช่วย สส.ของพรรคบางคนไปทำงานที่บริษัท สเปกเตอร์ ซี จำกัด สุ่มเสี่ยงเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่ นายพริษฐ์ กล่าวว่า พรรคยินดีให้ตรวจสอบทุกประการ ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบ พรรคไม่ได้ทำผิดระเบียบ หรือกฎหมาย การแต่งตั้งผู้ช่วย สส ตามระเบียบของสภาฯ
นายพริษฐ์ ยังกล่าวขอโทษเหยื่อ ถึงกรณีพรรคประชาชนเคยส่งผู้สมัคร สส.มหาสารคาม แต่ล่าสุดถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกคดีข่มขืน ว่า ยอมรับในเชิงกฎหมาย เมื่อปรากฏชัดว่ามีคำสั่งศาลฎีกา สถานะการเป็นผู้สมัคร หรือสมาชิกพรรคจะสิ้นสภาพไป แต่คิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พรรคประชาชนต้องนำไปทบทวนกระบวนการคัดสรรผู้สมัครให้รัดกุมขึ้น น้อมรับในประเด็นนี้ เป็นตัวแทนของพรรคขอโทษเหยื่อ ที่วันนี้พิสูจน์แล้วว่า ผู้กระทำผิดทำหน้าที่ลงสมัคร สส.ที่ผ่านมา
ส่วนกรณี อบจ.ลำพูน ซึ่งมีผู้สมัครจากพรรคประชาชนเป็นนายก อบจ.ดำเนินการจัดทำปฏิทิน แต่ทำไมพรรคถึงไปตรวจสอบแค่ปฏิทินประกันสังคม นายพริษฐ์ กล่าวว่า ในหลักการเห็นด้วย งบประมาณไม่ว่าใช้หน่วยงานไหนควรถูกตั้งคำถามถึงความเหมาะสม คิดว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้เห็นข้อเท็จจริง เดี๋ยวรับไว้ ถ้ามีอะไรต้องชี้แจงอีกที