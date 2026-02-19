“อนุทิน” ย้ำรอ กกต.รับรองผลค่อยตั้งรัฐบาล ปัดตอบ เอากล้าธรรมแต่ไม่เอาธรรมนัส

"อนุทิน" ย้ำ รอการรับรองจาก กกต.ค่อยตั้งรัฐบาล ปัดตอบเอา"กล้าธรรม"แต่ไม่เอา"ธรรมนัส" ส่วน ปชน. เก็บเลเซอร์ ID ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วันที่ 19 ก.พ.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ตอบคำถามสื่อมวลชนสั้นๆถึงความเรียบร้อยในการพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคกล้าธรรมโดยระบุเพียงว่ารอการรับรองจาก กกต. ตนพูดย้ำหลายครั้งแล้ว ตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่ากกต. จะให้การรับรองเมื่อใด ทุกอย่างต้องมีผลอย่างเป็นทางการออกมาก่อน
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า เอาพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลแต่ไม่เอาร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมจริงหรือไม่ นายอนุทิน ไม่ตอบคำถาม
ส่วนกรณีที่พรรคประชาชนเก็บเลเซอร์ ID กระทรวงมหาดไทย จะเข้าไปกำกับดูแลอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนกรณีฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ให้สัมภาษณ์สื่อต่างส่วนประเทศ ในทำนอง ปรักปรำว่าไทยไป ไปลุกล้ำพื้นที่กัมพูชา นายอนุทิน ไม่ตอบคำถามนี้