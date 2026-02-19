ภท.เปิดตัวอีก 2 พรรคเล็ก 'ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่' หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ

'ภูมิใจไทย' เปิดตัว 'ไทยสร้างไทย-ทางเลือกใหม่' หนุนอนุทิน นั่งนายกฯ ขณะ 'ไชยชนก' เผย 'หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย- กล้าธรรม' คุยกันแล้ว บอกทุกอย่างยังมีโอกาส แต่ขอรอสรุปอย่างเป็นทางการ
วันที่ 19 ก.พ.2569 ที่พรรคภูมิใจไทย ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมา แกนนำพรรคเล็ก นำโดย นายราเชน ตระกูลเวียง หัวหน้าพรรคทางเลือกใหม่ ได้เดินทางเข้ามายังที่ทำการพรรค พร้อมด้วย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และนายอุดมเดช รัตนเสถียร ว่าที่สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยสร้างไทย เพื่อหารือแนวทางการร่วมรัฐบาลกับ นายทรงศักดิ์ ทองศรี แกนนำพรรคภูมิใจไทย และ นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้อำนวยการพรรค
จากนั้น นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และ นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย โฆษกพรรคภูมิใจไทย ได้แถลงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล โดยระบุว่า นายทรงศักดิ์ ได้ติดต่อ พรรคไทยสร้างไทยและพรรคทางเลือกใหม่ ให้มาร่วมรัฐบาล และเดินหน้าในการเลือกนายกรัฐมนตรีไปด้วยกัน
ขณะที่ นายอุดมเดช กล่าวว่า ตนได้รับการประสานงานจาก นายทรงศักดิ์ ในฐานะที่คุ้นเคยกันในกลุ่ม 16 พร้อมได้พูดถึงเหตุและผล จึงเห็นว่าเราควรที่จะเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาที่รุมเร้าอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ หรือ ปัญหาความมั่นคงชายแดน เพราะเป็นเรื่องที่ประเทศไทยจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็ง ฉะนั้นเมื่อผลการนับคะแนนออกมา เราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพรรคที่เป็นเสียงข้างมากเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการแถลงข่าววันนี้ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือกับผู้ใหญ่ในพรรคแล้ว และต่อจากนี้ก็จะมีการหารือกันต่อ
ด้าน นายราเชน กล่าวว่า ตนเคารพกติกาเสียงข้างมากที่ชนะการเลือกตั้งเพื่อให้มีเสียงมากสุดในการจัดตั้งรัฐบาล แม้พรรคทางเลือกใหม่จะมี 1 เสียง แต่ก็ยินดีที่จะดำเนินการกติกาสากลโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้
ส่วนจากนี้ไปจะมีพรรคเล็ดทยอยมาร่วมรัฐบาลอีกหรือไม่ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า จากนี้จะมีการนัดหมายแถลงข่าวเรื่อยๆ โดยนัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวอีก
จากนั้น เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ได้กล่าวต่อถึงกระแสข่าวการร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรม ว่า ครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกันกับ นายไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม ในระยะเวลาสั้นๆ และได้มีการแจ้งกลับไปว่าให้หัวหน้าพรรคพูดคุยกันก่อนนั้น ตามข่าวเมื่อวานทราบว่านายอนุทิน ได้มีการพูดคุยกับนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรคกล้าธรรมเบื้องต้นแล้ว แต่ขอให้รอข้อสรุปก่อน ขณะเดียวกันในวันนี้พรรคกล้าธรรมก็จะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคและว่าที่สส.ในช่วงบ่ายด้วย
ส่วนเงื่อนไขของพรรคกล้าธรรมมีอะไรบ้างนั้น นายไชยชนก กล่าวว่า ทุกพรรคการเมืองไม่ได้ยื่นเงื่อนไข จึงขอให้รอการสรุป
ส่วนขณะนี้พรรคกล้าธรรมยังมีโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายไชยชนกกล่าวว่า ทุกอย่างมีโอกาส แต่ขอให้รอการพูดคุยและข้อสรุปต่างๆอีกทีหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเสียงของรัฐบาลในขณะนี้สามารถรวบรวมได้แล้ว 281เสียง แบ่งเป็น พรรคภูมิใจไทย 193 เสียงพรรคเพื่อไทย 74 เสียง พรรคเศรษฐกิจ 3 เสียง พรรคใหม่ 1 เสียง พรรครวมใจไทย 1 เสียง พรรคไทยทรัพย์ทวี 1 เสียง พรรครวมพลังประชาชน 1 เสียง พรรคมิติใหม่1 เสียง พรรคประชาธิปไตยใหม่ 1 เสียง พรรคเพื่อชาติไทย 2 เสียง พรรคทางเลือกใหม่ 1 เสียง และพรรคไทยสร้างไทย อีก 2 เสียง